6 món giàu omega-3 giúp ngủ ngon

Cá béo như cá hồi, cá bơn, cá trích, cá mòi, cá ngừ đều cung cấp axit béo omega-3 chuỗi dài, bao gồm axit eicosapentaenoic (EPA) và axit docosahexaenoic (DHA), có đặc tính chống viêm nhờ ức chế sản xuất các phân tử và hợp chất gây viêm.

Chế độ ăn giàu cá béo hỗ trợ chức năng nhận thức và giúp bảo vệ chống lại các tình trạng thoái hóa thần kinh như bệnh Alzheimer. Mỗi loại cá béo cung cấp lượng EPA/DHA khác nhau, trong đó cá hồi nhiều hơn các loại cá béo khác.