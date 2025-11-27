6 món giàu omega-3 giúp ngủ ngon

Hạt óc chó chứa axit béo omega-3, chủ yếu là ALA, chất chống oxy hóa có vai trò ngăn ngừa viêm nhiễm, tăng cường sức khỏe não bộ. Protein, chất xơ và các hợp chất thực vật có hoạt tính sinh học trong hạt này tốt cho sức khỏe tổng thể nói chung và giấc ngủ nói riêng.
Cá béo như cá hồi, cá bơn, cá trích, cá mòi, cá ngừ đều cung cấp axit béo omega-3 chuỗi dài, bao gồm axit eicosapentaenoic (EPA) và axit docosahexaenoic (DHA), có đặc tính chống viêm nhờ ức chế sản xuất các phân tử và hợp chất gây viêm.
Chế độ ăn giàu cá béo hỗ trợ chức năng nhận thức và giúp bảo vệ chống lại các tình trạng thoái hóa thần kinh như bệnh Alzheimer. Mỗi loại cá béo cung cấp lượng EPA/DHA khác nhau, trong đó cá hồi nhiều hơn các loại cá béo khác.
Hạt chia rất giàu axit này, chứa 5,1 g omega-3 trong khoảng 28 g, bổ sung chất béo cần thiết cho cơ thể, hỗ trợ ngủ ngon. Hạt chia còn giàu chất xơ, góp phần ổn định nhu động ruột, tiêu hóa. Axit béo omega-3 có tác dụng tích cực đến chức năng tim và não, giảm viêm.
Đậu nành Nhật Bản (edamame) là đậu nành non có hàm lượng axit béo omega-3 và protein cao. Đậu nành Nhật Bản còn cung cấp một lượng lớn chất xơ và các chất dinh dưỡng thực vật có lợi cho não, giảm mất ngủ.
Dầu hạt lanh là một trong số ít thực phẩm có hàm lượng axit béo omega-3 nhiều hơn hạt chia. Một thìa canh hạt lanh cung cấp 7,3 g axit alpha-linolenic (ALA). Đây là loại omega-3 có tác dụng điều hòa chất dẫn truyền thần kinh, tạo cảm giác thư giãn.
Rong biển giàu dinh dưỡng, trong đó có lượng axit béo omega-3 dồi dào. Món ăn này còn giàu protein, có đặc tính chống oxy hóa, hỗ trợ ngăn ngừa tiểu đường và tăng huyết áp. Nên ăn rong biển nguyên chất, ít tẩm muối để tránh ảnh hưởng giấc ngủ.
Anh Chi (Theo Very Well Health, WebMD)
Ảnh: Bảo Bảo, AI, Anh Chi