6 món chứa tinh bột người tiểu đường nên ăn

Đu đủ có thể dùng làm gỏi khi còn sống và ăn trực tiếp khi chín. Vị ngọt nhẹ tự nhiên cùng hàm lượng chất xơ lớn góp phần kiểm soát lượng đường trong máu. Khẩu phần 125 g đu đủ có 16 g chất xơ, khoảng 62 calo, không lo tăng cân, tích mỡ. Loại trái cây nhiệt đới này chứa nhiều chất xơ và nước, giúp hỗ trợ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Nó cũng giàu kali tốt cho tim mạch, kiểm soát huyết áp.
Sữa chua giàu protein, carbohydrate, canxi và vitamin D - các chất dinh dưỡng mà người mắc bệnh tiểu đường cần bổ sung. Một cốc sữa chua nguyên chất ít béo cung cấp 17 g tinh bột phức hợp cùng 154 calo. Ăn sữa chua thêm quả mọng thay vì thêm đường có thể bổ sung chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa ổn định.
Táo cung cấp nhiều tinh bột phức hợp hơn đậu lăng. Một quả táo cỡ trung bình chứa khoảng 25 g tinh bột và 95 calo. Loại quả này giàu chất xơ và có vị ngọt, giòn ngon, ít gây tăng đột biến lượng đường trong máu. Chất chống oxy hóa trong táo như quercetin, catechin, phloridzin và axit chlorogenic tập trung ở vỏ có tác dụng giảm viêm, trung hòa các gốc tự do.
Yến mạch (40 g) có khoảng 21 g tinh bột và 125 calo. Đây là thực phẩm thường được khuyến khích cho người tiểu đường và giảm cân nhờ giàu chất xơ hòa tan, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, hạn chế tăng đường huyết đột ngột.
Yến mạch cũng góp phần giảm cholesterol, hỗ trợ phòng ngừa biến chứng tim mạch. Có thể kết hợp yến mạch với sữa chua hoặc chuối làm bánh nhưng nên hạn chế thêm đường và chất tạo ngọt khi chế biến.
Khoai lang luộc cỡ trung bình (cả vỏ) cung cấp 24 g tinh bột, lượng calo khoảng 103. Khoai lang ngon, dễ chế biến và chứa nhiều tinh bột phức hợp, chất xơ và vitamin A, không gây tăng đường huyết. Người tiểu đường không nên ăn quá 150 g khoai lang mỗi bữa vì ăn nhiều có thể khiến tích tụ đường trong máu và làm đường huyết tăng đột biến sau ăn.
Đậu lăng có 20 g tinh bột với 115 calo trong khẩu phần một nửa chén (tương đương với khoảng 120-125 g). Ăn nhiều thực phẩm có nguồn gốc thực vật tốt cho sức khỏe tim mạch và đường huyết. Lượng chất xơ dồi dào và chỉ số đường huyết thấp của đậu lăng giúp duy trì đường huyết ở mức ổn định. Đậu lăng cung cấp protein, carbs phức hợp, sắt, có thể chế biến thành nhiều món để tạo nên món ăn ngon miệng.
Anh Chi (Theo Eating Well)
Ảnh: Anh Chi, Bùi Thủy, AI