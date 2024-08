6 món chống viêm cho người tiểu đường

Viêm mạn tính khiến lượng đường trong máu cao, tăng tích tụ chất béo ở gan, tạo ra chu kỳ tự phát triển dẫn đến các tế bào kháng insulin nhiều hơn. Chọn thực phẩm đúng cách không chỉ kiểm soát lượng đường trong máu mà còn hỗ trợ giảm viêm.

Dâu tây

Loại quả này giàu chất chống oxy hóa, góp phần ngăn ngừa tình trạng viêm mới do các gốc tự do gây ra. Chúng chứa nhiều chất xơ, giúp mang lại cảm giác no, giảm thèm ăn. Chỉ số đường huyết của dâu tây thấp, không làm tăng đường huyết sau khi ăn.