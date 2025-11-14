6 món ăn vặt tốt cho não

Trứng luộc giàu protein, cung cấp vitamin D và B12 dồi dào, hỗ trợ ngăn ngừa tình trạng teo não. Lòng đỏ trứng giàu choline là tiền chất của chất dẫn truyền thần kinh acetylcholine góp phần cải thiện trí nhớ.
Quả mọng như dâu tây, việt quất, anh đào, nho, đều chứa nhiều chất chống oxy hóa fisetin, một loại flavonol tự nhiên, giúp giảm viêm, tăng cường trí não. Flavonoid còn hỗ trợ phát triển tế bào não mới, cải thiện trí nhớ, bảo vệ gan khỏi các độc tố và tác nhân gây căng thẳng. Bạn có thể nhâm nhi trực tiếp quả mọng, cho vào sữa chua hoặc yến mạch làm pudding cho món tráng miệng.
Chocolate đen tốt cho não nhờ flavonoid và chất chống oxy hóa bảo vệ chức năng nhận thức và giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ. Nó còn chứa nhiều chất chống oxy hóa và chứa các khoáng chất quan trọng cho não như magie, giúp thư giãn và ngủ ngon hơn.
Các loại hạt chứa nhiều axit béo omega-3, folate, vitamin E và B6. Đây là những dưỡng chất quan trọng cho não, giúp tư duy nhanh nhạy và tinh thần tích cực hơn. Hạt óc chó có nồng độ DHA cao tham gia cải thiện hiệu suất nhận thức và giảm nguy cơ sa sút trí tuệ do tuổi tác. Hạnh nhân và quả phỉ là nguồn vitamin E có thể giảm tác hại của gốc tự do ảnh hưởng đến não.
Bánh bí ngô ít ngọt bổ sung nhiều chất dinh dưỡng như riboflavin (vitamin B2), axit folic (vitamin B9) và vitamin C. Vitamin nhóm B giúp cơ thể chuyển hóa thức ăn thành nhiên liệu dùng để sản xuất năng lượng. Trong khi vitamin C hoạt động như chất chống oxy hóa trong cơ thể, bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương, tăng cường miễn dịch.
Bí ngô còn cung cấp axit amin tryptophan, giúp cơ thể sản xuất serotonin, một loại hormone điều hòa tâm trạng, thư giãn. Tự làm bánh tại nhà để kiểm soát lượng đường có lợi hơn cho sức khỏe.
Hạt lanh giàu axit béo omega-3 thực vật, axit alpha-linolenic giúp kiểm soát quá trình đông máu, xây dựng màng tế bào não và giảm viêm. Hạt lanh cũng giúp tiêu hóa dễ dàng, tốt cho sức khỏe tổng thể.
Anh Chi (Theo Healthline, WebMD)
Ảnh: Anh Chi, AI