6 món ăn vặt tốt cho não

Bánh bí ngô ít ngọt bổ sung nhiều chất dinh dưỡng như riboflavin (vitamin B2), axit folic (vitamin B9) và vitamin C. Vitamin nhóm B giúp cơ thể chuyển hóa thức ăn thành nhiên liệu dùng để sản xuất năng lượng. Trong khi vitamin C hoạt động như chất chống oxy hóa trong cơ thể, bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương, tăng cường miễn dịch.

Bí ngô còn cung cấp axit amin tryptophan, giúp cơ thể sản xuất serotonin, một loại hormone điều hòa tâm trạng, thư giãn. Tự làm bánh tại nhà để kiểm soát lượng đường có lợi hơn cho sức khỏe.