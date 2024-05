6 món ăn tăng cường sức khỏe cho phụ nữ trung niên

Phái đẹp tuổi trung niên ăn quả bơ, chuối, cải xoăn để ngủ ngon giấc, xương chắc khỏe và giảm các triệu chứng khó chịu giai đoạn mãn kinh.

Trong thời kỳ mãn kinh, buồng trứng giảm sản xuất hormone kéo theo nồng độ estrogen thấp. Phái đẹp trung niên có nguy cơ đối mặt với những triệu chứng khó chịu trong giai đoạn này như chuột rút, thay đổi tâm trạng, đầy hơi, mệt mỏi dai dẳng do thiếu ngủ. Một số thực phẩm dưới đây góp phần giảm những triệu chứng này và thúc đẩy quá trình lão hóa khỏe mạnh.

Quả bơ

Bơ giàu chất béo omega-3, hỗ trợ chức năng nhận thức, sức khỏe cơ và xương khi già đi. Chúng cũng có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim nhờ giảm mức cholesterol cùng chất béo trung tính. Khoáng chất magie trong bơ giúp thư giãn cơ bắp, tác động tích cực đến chất lượng giấc ngủ của người lớn tuổi. Loại quả này cũng chứa tryptophan - tiền thân của các chất chuyển hóa serotonin, melatonin điều hòa giấc ngủ.

Thực phẩm giàu omega-3 khác gồm cá béo (cá hồi, cá thu, cá ngừ, cá trích, cá mòi), các loại hạt (hạt lanh, hạt chia, óc chó), dầu thực vật (dầu hạt lanh, dầu đậu nành và dầu hạt cải).

Chuối

Phụ nữ sau khi mãn kinh có nguy cơ đột quỵ cao hơn bình thường do nồng độ estrogen giảm. Hormone này có vai trò giữ cho các tế bào miễn dịch khỏe mạnh, hỗ trợ quá trình sửa chữa các tế bào não. Theo Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), tăng cường lượng kali trong chế độ ăn có liên quan đến giảm huyết áp, nguy cơ đột quỵ thấp hơn. Chuối nhiều kali, ít natri có khả năng hạ huyết áp và chống lại cơn đau tim, đột quỵ.

Chuối có hàm lượng kali cao, ít natri, có lợi cho tim mạch. Ảnh: Bảo Bảo

Kỷ tử

Những phụ nữ vận động phù hợp thường xuyên mỗi tuần (trên ba buổi một tuần) ít gặp các triệu chứng mãn kinh hơn so với người lười hoạt động thể chất. Các triệu chứng này gồm bốc hỏa, chán nản, lo lắng.

Hoạt động thể chất thời kỳ mãn kinh có thể không thuận lợi như hồi còn trẻ. Phái đẹp dễ thiếu năng lượng, mệt mỏi, song ăn một ít quả kỷ tử có thể mang lại lợi ích. Chúng cung cấp năng lượng khởi động ngày mới cũng như động lực tập luyện. Uống nước ép kỷ tử mỗi ngày trong hai tuần cũng ít mệt mỏi, nhiều năng lượng hơn và tăng hiệu suất thể thao.

Cải xoăn

Cải xoăn chứa vitamin K có lợi cho sức khỏe xương. Lợi ích của vitamin K là tăng cường sức mạnh của xương thông qua kích hoạt các protein xương cần thiết để ngăn ngừa chứng loãng xương. Đây là căn bệnh xương khớp phái đẹp có nguy cơ mắc phải cao gấp 4 lần so với nam giới.

Đậu gà

Ăn đậu gà có thể giúp cơ thể điều chỉnh các hormone nữ đồng thời hỗ trợ giảm các triệu chứng mãn kinh. Lợi ích này nhờ vào hàm lượng chất dinh dưỡng isoflavone cao trong đậu gà, hoạt động tương tự như estrogen ở người.

Lá xô thơm

Xô thơm có các hợp chất tự nhiên góp phần giảm cơn bốc hỏa trong giai đoạn mãn kinh. Nó cũng giúp giải tỏa tâm lý lo lắng của phái nữ trong thời kỳ này. Lá xô thơm có thể dùng làm nguyên liệu trong các món thịt gia cầm, phô mai, xúc xích; ướp cá, thịt. Pha lá uống mỗi ngày giống như pha trà cũng mang lại lợi ích tương tự.

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That)