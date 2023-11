6 món ăn hỗ trợ giải độc gan

Chanh vàng giàu vitamin C góp phần bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do gây hại. Pha nước ấm với ít chanh vàng, cho thêm chút mật ong uống vào buổi sáng có lợi cho hệ tiêu hóa, hỗ trợ thanh lọc cơ thể.

Quả mọng giàu vitamin C giúp cải thiện sức khỏe tổng thể và chống lại quá trình oxy hóa của các tế bào, nhất là của gan. Ăn dâu tây, việt quất, mâm xôi... còn giúp giảm nguy cơ viêm nhiễm và tổn thương tế bào gan.

Anh Chi (Theo Eat This, Not That)