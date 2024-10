6 món ăn giúp tăng collagen cho cơ thể

Trái cây họ cam, quýt: Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất pro-collagen, tiền chất tạo ra collagen của cơ thể. Do vậy, ăn các loại trái cây giàu vitamin C như cam, bưởi, chanh có thể bổ sung collagen. Ăn cả múi để tăng thêm lượng chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa.