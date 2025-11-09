6 món ăn giàu kali giúp an thần, ngủ ngon

Kali giúp ngủ ngon nhờ khả năng thư giãn cơ bắp và tham gia vào quá trình sản xuất hormone giấc ngủ. Nó còn góp phần điều hòa chức năng thần kinh và cơ bắp, hỗ trợ nhịp tim ổn định, giảm căng thẳng.
Cá béo như cá hồi, cá mòi, cá trích chứa nhiều loại protein nạc tạo cảm giác no lâu suốt đêm, từ đó ngủ sâu giấc hơn. Đây là nguồn cung cấp kali dồi dào và axit béo omega-3 - một loại chất béo không bão hòa đa có thể làm giảm cholesterol và giảm viêm trong cơ thể.
Kiwi có khoảng 215 mg kali trong một quả kiwi nhỏ. Hàm lượng nước, chất xơ và chất dinh dưỡng như serotonin, folate, chất chống oxy hóa trong kiwi có tác dụng hỗ trợ điều hòa chu kỳ giấc ngủ.
Rau lá xanh đậm như rau bina, khi nấu chín có thể cung cấp tới 839 mg kali cho mỗi khẩu phần (120 g). Ăn rau lá xanh đậm vào buổi tối có thể thư giãn đầu óc, chất xơ thúc đẩy nhu động ruột và kiểm soát lượng đường trong máu, cải thiện chất lượng giấc ngủ.
Bí ngô cung cấp vitamin C rất tốt cho hệ miễn dịch. Loại bí mùa đông tròn, vỏ xanh, ruột có màu cam này chứa nhiều chất xơ và các loại vitamin, khoáng chất khác, nhất là kali. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), 120 g bí ngô nấu chín chứa 896 mg kali đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe.
Cà chua tươi chứa một lượng kali khá lớn (một quả cà chua cỡ vừa có 292 mg kali). Nó còn nhiều chất xơ, vitamin C và một ít protein, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, ổn định đường huyết suốt đêm. Bạn có thể dùng cà chua để ăn kèm hoặc làm món salad, bánh mì sandwich hoặc pizza.
Quả bơ có vị béo ngậy nhờ giàu chất béo lành mạnh, có lợi cho tim. Quả này còn chứa nhiều chất xơ và khoảng 690 mg kali trong mỗi quả. Lượng kali góp phần thư giãn cơ bắp, thúc đẩy giấc ngủ ngon.
Anh Chi (Theo EveryDay Health)
Ảnh: Anh Chi, Bảo Bảo, AI
