6 món ăn giàu kali giúp an thần, ngủ ngon

Kali giúp ngủ ngon nhờ khả năng thư giãn cơ bắp và tham gia vào quá trình sản xuất hormone giấc ngủ. Nó còn góp phần điều hòa chức năng thần kinh và cơ bắp, hỗ trợ nhịp tim ổn định, giảm căng thẳng.

Cá béo như cá hồi, cá mòi, cá trích chứa nhiều loại protein nạc tạo cảm giác no lâu suốt đêm, từ đó ngủ sâu giấc hơn. Đây là nguồn cung cấp kali dồi dào và axit béo omega-3 - một loại chất béo không bão hòa đa có thể làm giảm cholesterol và giảm viêm trong cơ thể.