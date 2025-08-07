6 món ăn giàu enzym tự nhiên tốt cho đường ruột

Chuối cung cấp kali, giàu các enzyme như amylase và maltase. Amylase có vai trò phân hủy carbohydrate phức hợp có trong bánh mì và ngũ cốc, trong khi maltase phân hủy đường mạch nha có trong các loại thực phẩm chứa carbs như ngũ cốc giàu tinh bột và rau củ. Bạn có thể kết hợp chuối với yến mạch, xay sinh tố hoặc ăn trực tiếp một quả chuối như món tráng miệng.