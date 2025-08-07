6 món ăn giàu enzym tự nhiên tốt cho đường ruột

Dứa chứa enzyme bromelain giúp tiêu hóa protein. Giống như các enzyme tiêu hóa khác, bromelain nhạy cảm với nhiệt, do đó nên ăn dứa sống để tận dụng lợi ích của enzyme. Xay nhuyễn dứa vào sinh tố, thêm dứa cắt miếng vào salad hoặc dùng dứa làm món trộn, cuốn để hỗ trợ tiêu hóa.
Trái bơ chứa enzyme lipase, cần thiết cho quá trình chuyển hóa và tiêu hóa chất béo. Loại trái cây này còn giàu chất xơ và chất dinh dưỡng, hỗ trợ nhu động ruột khỏe mạnh. Bơ dễ kết hợp vào chế độ ăn uống, có thể ăn trực tiếp, làm sinh tố, salad, ăn với sữa, bánh mì nướng trứng bơ cho bữa sáng đều có lợi cho sức khỏe.
Chuối cung cấp kali, giàu các enzyme như amylase và maltase. Amylase có vai trò phân hủy carbohydrate phức hợp có trong bánh mì và ngũ cốc, trong khi maltase phân hủy đường mạch nha có trong các loại thực phẩm chứa carbs như ngũ cốc giàu tinh bột và rau củ. Bạn có thể kết hợp chuối với yến mạch, xay sinh tố hoặc ăn trực tiếp một quả chuối như món tráng miệng.
Đu đủ có hàm lượng lớn enzyme papain có tác dụng phân hủy protein. Nhiệt độ cao có thể làm hỏng papain, vì vậy hãy ăn đu đủ chín trực tiếp để hỗ trợ tiêu hóa. Đu đủ cũng giàu chất xơ và chỉ số đường huyết thấp, có khả năng thúc đẩy tiêu hóa trơn tru, ổn định hơn. Bạn có thể cắt đu đủ thành miếng nhỏ làm món ăn kèm hoặc ăn nhẹ cho bữa chiều để tăng cường lượng enzym.
Xoài chứa enzym amylase, giúp cơ thể dễ dàng phân hủy tinh bột thành các phân tử carbs nhỏ hơn và hỗ trợ quá trình hấp thụ. Dùng xoài thái lát hoặc cắt miếng như món ăn nhẹ tươi mát hoặc làm salad rau xanh trộn ít xoài để tăng vị hấp dẫn.
Mật ong thô chứa các enzyme tiêu hóa gọi là diastases, invertase và protease. Ăn mật ong thô hỗ trợ cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn, giảm viêm, kháng khuẩn. Uống một cốc mật ong ấm buổi sáng hoặc buổi tối trước khi đi ngủ để tăng cường tiêu hóa và sức khỏe tổng thể.
Anh Chi (Theo Eating Well)
Ảnh: AI, Bùi Thủy