6 món ăn giàu chất xơ hơn táo

Trái cây giàu chất xơ hòa tan hỗ trợ tiêu hóa ổn định. Ăn thực phẩm giàu chất xơ thúc đẩy nhu động ruột đều đặn, giảm táo bón. Táo chứa 4,8 g chất xơ, cung cấp pectin - loại tinh bột tự nhiên giúp nhuận tràng. Tuy nhiên, nhiều loại trái cây có hàm lượng nước và chất xơ cao hơn táo, góp phần làm phân mềm.
Quả sung có thể ăn sống, phơi khô hoặc nấu chín, chứa hơn 7,5 g chất xơ mỗi quả. Ăn quả sung thường xuyên có thể làm tăng tần suất đi ngoài, giảm các triệu chứng khó chịu như đầy hơi.
Khoai lang có hơn 5 g chất xơ trong một củ cỡ trung, chứa cả chất xơ hòa tan và không hòa tan, giúp tăng tần suất đi ngoài và giảm nguy cơ táo bón. Khoai có thể chế biến thành nhiều món như luộc, nướng, nấu canh hoặc làm bánh.
Mận chứa 6 g chất xơ trong một khẩu phần 120 g, giàu sorbitol, chất xơ hòa tan và không hòa tan. Các yếu tố này có tác động tích cực đến tiêu hóa, hỗ trợ ngăn ngừa táo bón và duy trì hoạt động của đường ruột ổn định. Uống nước mận ép giúp tăng lượng chất lỏng nạp vào cơ thể trong ngày, phân mềm hơn và đi ngoài thường xuyên.
Kiwi cung cấp chất xơ dồi dào, bao gồm cả chất xơ hòa tan và không hòa tan, hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, làm mềm phân. Kiwi chứa enzyme actinidin, có tác dụng phân hủy protein, giảm các triệu chứng khó chịu như đầy hơi và khó tiêu. Đặc tính chống viêm của kiwi có thể giảm viêm nhiễm trong đường ruột và cải thiện các rối loạn tiêu hóa.
Atisô giàu chất xơ, dùng làm món ăn nhẹ hoặc món ăn kèm. Atisô có hàm lượng cao chất xơ prebiotic, cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, từ đó cải thiện sức khỏe tiêu hóa. Món ăn này còn có khả năng thải trừ các chất độc trong gan, giảm nồng độ cholesterol máu, an thần và ngon giấc.
Lê có khoảng 5,5 g chất xơ trong mỗi quả cỡ trung bình. Lê là món ăn ngọt có thể ăn sống hoặc nấu chín. Trái cây này cũng chứa sorbitol và fructose, một loại đường tự nhiên có khả năng thúc đẩy nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón.
Anh Chi (Theo Very Well Health, Health)
Ảnh: Anh Chi, Bùi Thủy, AI