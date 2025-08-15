6 món ăn giàu chất xơ hơn táo

Trái cây giàu chất xơ hòa tan hỗ trợ tiêu hóa ổn định. Ăn thực phẩm giàu chất xơ thúc đẩy nhu động ruột đều đặn, giảm táo bón. Táo chứa 4,8 g chất xơ, cung cấp pectin - loại tinh bột tự nhiên giúp nhuận tràng. Tuy nhiên, nhiều loại trái cây có hàm lượng nước và chất xơ cao hơn táo, góp phần làm phân mềm.

Quả sung có thể ăn sống, phơi khô hoặc nấu chín, chứa hơn 7,5 g chất xơ mỗi quả. Ăn quả sung thường xuyên có thể làm tăng tần suất đi ngoài, giảm các triệu chứng khó chịu như đầy hơi.