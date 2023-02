6 lợi ích sức khỏe tiềm năng của bắp cải

Bắp cải giúp giảm viêm, góp phần chống ung thư, giúp đông máu, tốt cho xương và giảm thiểu các vấn đề tiêu hóa như tiêu chảy, táo bón.

Bắp cải thuộc chi Brassica, chứa một lượng lớn chất chống oxy hóa, chất chống viêm và các vitamin khác như C, K giúp tăng cường sức khỏe.

Giảm viêm: Nghiên cứu trên Tạp chí Quốc tế về Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng (Mỹ), cho thấy trong bắp cải có những chất chống oxy hóa như kaempferol, quercetin và apigenin. Khi bạn ăn bắp cải, các hợp chất này được hấp thụ vào các mô, phản ứng với các protein tín hiệu trong tế bào tạo ra các enzym chống oxy hóa và chống viêm, giúp cơ thể loại bỏ các loại oxy có hoạt tính cao và các chất thải độc hại khác.

Bắp cải giàu vitamin K, C tốt cho sức khỏe. Ảnh: Freepik

Góp phần chống ung thư: Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), bắp cải có hàm lượng vitamin C cao, 100gr bắp cải chứa 25mlg vitamin C. Nhiều nghiên cứu cho thấy, chế độ ăn giàu vitamin C đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa ung thư phổi, vú và ung thư tuyến tụy.

Trong quá trình nhai, tiêu hóa bắp cải, glucosinolate trong loại rau này sẽ phân hủy thành các hợp chất hoạt tính sinh học có đặc tính chống viêm tiềm ẩn, giúp giải độc các chất gây ung thư.

Giúp đông máu và tốt cho xương: Vitamin K có trong bắp cải là chất dinh dưỡng có vai trò giúp máu đông đúng cách và hỗ trợ xương khỏe mạnh. Vitamin K tan trong chất béo, vì vậy khi chế biến bắp cải, bạn hãy đảm bảo bao gồm nguồn chất béo trong chế độ ăn uống để đảm bảo khả năng hấp thụ.

Hỗ trợ tiêu hóa: Bắp cải là một nguồn chất xơ tốt, góp phần lớn vào quá trình thúc đẩy nhu động ruột, giúp giảm các vấn đề về tiêu hóa như tiêu chảy và táo bón. Tuy nhiên, với một số người, hợp chất lưu huỳnh trong bắp cải có thể gây đầy hơi, chướng bụng, do đó chỉ nên tiêu thụ ở mức vừa phải.

Cải thiện làn da: Trong bắp cải chứa nhiều vitamin C, có thể thúc đẩy sản xuất collagen, cải thiện làn da, răng và tóc. Vitamin C hỗ trợ chữa lành vết thương, giúp cải thiện hệ thống miễn dịch, giảm mức độ nghiêm trọng của một số bệnh nha chu và giúp hấp thụ sắt, một khoáng chất quan trọng khác cho cơ thể. Một số nghiên cứu cũng cho thấy hàm lượng vitamin C cao có vai trò quan trọng trong việc chống tia cực tím và làm giảm các dấu hiệu lão hóa da.

Tăng cường sức khỏe tim mạch: Bắp cải giàu chất chống oxy hóa nên là thực phẩm tốt cho tim mạch. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng kaempferol và quercetin có trong bắp cải xanh và chất cyanin trong bắp cải tím có thể thúc đẩy chức năng tim khỏe mạnh, hỗ trợ ngăn ngừa bệnh tiểu đường.

Anh Chi (Theo EveryDay Health)