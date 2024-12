6 lợi ích khi uống sữa thường xuyên

Sữa cung cấp protein, canxi, vitamin giúp tăng cường sức khỏe cơ bắp và xương khớp, duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh.

Tăng cường sức khỏe xương

Sữa bò cung cấp canxi, vitamin D, cả hai đều cần thiết để duy trì mật độ, sức mạnh của xương. Thường xuyên uống sữa giúp ngăn ngừa loãng xương. Canxi cũng cần thiết cho răng chắc khỏe, cơ hoạt động bình thường, điều hòa nhịp tim.

Lượng canxi khuyến nghị trong chế độ ăn uống thay đổi tùy theo độ tuổi, giới tính. Người lớn cần trung bình 800-1.000 mg canxi mỗi ngày, nhu cầu này tăng lên 1.200 mg ở phụ nữ mang thai, cho con bú.

Tăng cường protein

Các sản phẩm từ sữa cung cấp protein chất lượng cao, cần thiết cho cơ thể xây dựng, sửa chữa cơ bắp. Chất dinh dưỡng này cũng giúp nuôi dưỡng da, tóc, móng tay, hỗ trợ tự chữa lành vết thương. Chế độ ăn nhiều protein hơn thúc đẩy quá trình trao đổi chất để đốt cháy nhiều calo, tránh ăn quá nhiều, duy trì vóc dáng cân đối.

Trung bình một người cần 0,8 g protein cho mỗi kg trọng lượng cơ thể. Ví dụ một phụ nữ 50 tuổi nặng 63 kg và ít vận động cần ăn 53 g protein một ngày.

Duy trì sức khỏe tim mạch

Sữa bò có chứa khoáng chất kali hỗ trợ duy trì huyết áp khỏe mạnh bằng cách cân bằng lượng natri trong cơ thể. Uống sữa có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, thúc đẩy chức năng tim. Người mắc bệnh tim nên tham khảo ý kiến của bác sĩ khi đưa sữa bò vào thực đơn hàng ngày.

Tăng cường hệ miễn dịch

Uống sữa bò cũng có tác dụng tăng cường sức đề kháng nhờ các chất dinh dưỡng như kẽm, vitamin A. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, vitamin A quan trọng đối với sức khỏe miễn dịch và thị lực. Trẻ em cần hấp thụ đủ chất dinh dưỡng này ngay từ khi còn nhỏ.

Bổ sung vitamin B

Sữa bò giàu vitamin B, nhất là vitamin B12, cần thiết cho chức năng não và duy trì sức khỏe thần kinh. Vitamin B12 cũng hỗ trợ sản xuất tế bào hồng cầu, các chức năng nhận thức như trí nhớ, khả năng tập trung.

Duy trì sức khỏe da

Các vitamin và protein trong sữa tốt cho làn da. Vitamin A đóng vai trò quan trọng trong việc tái tạo da, giữ ẩm và giảm các dấu hiệu lão hóa. Một số người cũng sử dụng sữa để đắp mặt nạ dưỡng da.

Có lợi cho tiêu hóa

Các sản phẩm từ sữa bò lên men như sữa chua chứa vi khuẩn có lợi hỗ trợ sức khỏe đường ruột. Lợi khuẩn thúc đẩy hệ vi sinh đường ruột cân bằng, giảm nguy cơ gặp các vấn đề tiêu hóa như đầy hơi, táo bón.

Lê Nguyễn (Theo Eat This Not That)