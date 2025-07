6 lợi ích khi ăn món hấp thường xuyên

Hấp giúp lưu giữ nhiều chất dinh dưỡng trong thực phẩm, có lợi cho sức khỏe tim mạch, giúp làn da khỏe mạnh.

Cung cấp nhiều chất dinh dưỡng

Một trong những lợi ích quan trọng của hấp thực phẩm là giữ lại nhiều chất dinh dưỡng như carotenoid, glucosinolate, sulphorane, folate và phytochemical trong thời gian dài hơn. Thực phẩm hấp cũng có một lượng đáng kể vitamin, khoáng chất.

Duy trì cân nặng hợp lý

Rau hấp giàu protein, ít calo tạo cảm giác no lâu, góp phần hạn chế tiêu thụ những thực phẩm không có lợi cho sức khỏe. Thực phẩm hấp là lựa chọn thích hợp cho người muốn ăn uống lành mạnh hoặc giảm cân để duy trì vóc dáng cân đối.

Tốt cho tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ cao trong rau hấp thúc đẩy nhu động ruột hoạt động đều đặn, hỗ trợ tiêu hóa dễ dàng, giúp cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng hiệu quả.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Thực phẩm hấp tốt cho tim. Cụ thể rau hấp ít chất béo và muối, nhiều kali - khoáng chất điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Kali giúp thận loại bỏ natri dư thừa, từ đó giảm lượng chất lỏng trong cơ thể và áp lực lên mạch máu.

Giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính

Chất chống oxy hóa có nhiều trong món hấp, đem đến lợi ích cho cơ thể theo nhiều cách. Các hóa chất không ổn định được gọi là gốc tự do gây hại tế bào, đẩy nhanh sự xuất hiện của bệnh tim, tiểu đường, một số loại ung thư. Rau hấp giàu vitamin, chất chống oxy hóa có thể chống lại các gốc tự do này.

Làn da khỏe mạnh

Rau hấp giàu chất chống oxy hóa, góp phần bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do gây hại. Các gốc tự do này có thể làm hỏng các tế bào da, gây lão hóa sớm, nhiều nếp nhăn. Bằng cách loại bỏ các gốc tự do, chất chống oxy hóa giúp da được trẻ hóa. Rau hấp có hàm lượng vitamin C cao, tạo ra collagen để giữ cho da mềm mại và cấu trúc của da được nguyên vẹn.

Tăng cường hệ thống miễn dịch

Hấp là phương pháp nấu ăn gần như giữ nguyên giá trị dinh dưỡng. Hệ thống miễn dịch khỏe mạnh phụ thuộc vào các bữa ăn giàu dinh dưỡng. Món hấp chứa nhiều dưỡng chất bao gồm sắt, vitamin C, A giúp cơ thể tạo ra các tế bào bạch cầu. Đây là tuyến phòng thủ chính chống lại nhiều bệnh nhiễm trùng.

Món hấp không cần ướp gia vị hay sử dụng dầu như chiên, nướng. Đây là cách chế biến bữa ăn tiết kiệm thời gian nhưng vẫn thơm ngon, giàu dinh dưỡng. Thông thường chiên xào thực phẩm khiến dầu mỡ và khói ám vào gian bếp, phải lau dọn kỹ. Khi chế biến thực phẩm bằng cách hấp, gia đình không cần vất vả thu dọn.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)