6 loại rau củ giúp giảm mỡ bụng

Bông cải xanh không chỉ là loại rau giàu chất dinh dưỡng mà còn giúp kiểm soát cân nặng. Loại rau họ cải này cũng chứa một số chất dinh dưỡng khác có thể thúc đẩy quá trình giảm mỡ bụng, bao gồm vitamin C. Cơ thể cần vitamin C để chuyển hóa chất béo thành năng lượng. Lượng carb dồi dào cũng mang đến lợi ích giảm cân như no lâu, ngăn tăng cân và thu gọn vòng eo.