6 loại quả hỗ trợ tăng cơ

Quả bơ giàu kali và chất béo không bão hòa, hỗ trợ phục hồi cơ bắp, duy trì cân bằng điện giải. Loại quả này còn cung cấp protein thực vật, tốt cho tim mạch và hệ tiêu hóa. Ăn bơ đúng cách góp phần kiểm soát cân nặng và nâng cao sức khỏe tổng thể.
Cam giàu vitamin C - chất chống oxy hóa mạnh, hỗ trợ giảm viêm và thúc đẩy quá trình sửa chữa mô cơ sau tập luyện. Hợp chất tự nhiên hesperidin trong cam tăng cường tuần hoàn, đưa oxy và dưỡng chất đến cơ bắp nhanh hơn, đồng thời bổ sung năng lượng và điện giải sau vận động.
Nho chứa lượng đường tự nhiên thấp, giàu chất chống oxy hóa như resveratrol, hỗ trợ duy trì năng lượng và giảm viêm cơ. Người muốn giảm cân, tăng cơ có thể ăn nho trước hoặc sau khi tập luyện, kết hợp bữa ăn giàu protein nạc để nâng cao hiệu quả.
Kiwi chứa khoảng 2 g protein mỗi quả, đồng thời giàu vitamin C, chất xơ, các chất chống oxy hóa, thúc đẩy sản sinh collagen và hạn chế stress oxy hóa ở cơ bắp. Loại quả này còn mang lại lợi ích cho tim mạch, hệ tiêu hóa và tăng cường sức đề kháng.
Chuối giàu kali và carbohydrate, bổ sung glycogen dự trữ và hạn chế chuột rút cơ bắp. Hàm lượng protein góp phần duy trì khối lượng cơ, giảm nguy cơ suy giảm cơ. Chuối phù hợp dùng trước bữa ăn hoặc làm bữa nhẹ sau tập luyện nhằm tăng năng lượng và thúc đẩy phục hồi.
Đu đủ chứa papain, một enzyme hỗ trợ tiêu hóa và quá trình hấp thu protein, từ đó có lợi cho tổng hợp cơ bắp. Vitamin C trong đu đủ có thể tăng cường sức đề kháng cho cơ thể để phòng chống bệnh tật.
Anh Chi (Theo ETimes, Healthline, WebMD)
Ảnh: Anh Chi, Bảo Bảo, AI