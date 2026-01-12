6 loại quả hỗ trợ tăng cơ

Đu đủ chứa papain, một enzyme hỗ trợ tiêu hóa và quá trình hấp thu protein, từ đó có lợi cho tổng hợp cơ bắp. Vitamin C trong đu đủ có thể tăng cường sức đề kháng cho cơ thể để phòng chống bệnh tật.