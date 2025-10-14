6 loại quả có chỉ số đường huyết dưới 50 nên ăn thường xuyên

Chỉ số đường huyết (GI) xác định mức độ ảnh hưởng của thực phẩm đến lượng đường trong máu cũng như mức insulin, thang điểm từ 0 đến 100. Những thực phẩm có chỉ số đường huyết cao (từ 70 trở lên) thường gây tăng đột biến lượng đường trong máu và insulin, trong khi loại có chỉ số đường huyết thấp (dưới 55) ít tác động.

Anh đào (cherry) có chỉ số đường huyết từ 20 đến 25, tùy thuộc vào độ chín của quả. Kali và chất chống oxy hóa trong quả anh đào hỗ trợ hệ miễn dịch của người bệnh tiểu đường. Một cốc (125 g) anh đào cung cấp khoảng 22 g carbs, giàu chất xơ và vitamin B, C và K, ít tác động đến lượng đường trong máu sau ăn.