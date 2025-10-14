6 loại quả có chỉ số đường huyết dưới 50 nên ăn thường xuyên

Chỉ số đường huyết (GI) xác định mức độ ảnh hưởng của thực phẩm đến lượng đường trong máu cũng như mức insulin, thang điểm từ 0 đến 100. Những thực phẩm có chỉ số đường huyết cao (từ 70 trở lên) thường gây tăng đột biến lượng đường trong máu và insulin, trong khi loại có chỉ số đường huyết thấp (dưới 55) ít tác động.
Anh đào (cherry) có chỉ số đường huyết từ 20 đến 25, tùy thuộc vào độ chín của quả. Kali và chất chống oxy hóa trong quả anh đào hỗ trợ hệ miễn dịch của người bệnh tiểu đường. Một cốc (125 g) anh đào cung cấp khoảng 22 g carbs, giàu chất xơ và vitamin B, C và K, ít tác động đến lượng đường trong máu sau ăn.
Dâu tây có GI là 25, không tác động nhiều đến đường huyết. Bạn có thể ăn dâu tây trực tiếp hoặc làm sinh tốt, cho vào salad hoa quả hoặc sữa chua không đường. Không nên ăn dâu tây với đường hay các chất làm ngọt khác, hạn chế mứt dâu tây vì chứa nhiều đường, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.
Mâm xôi cũng có chỉ số đường huyết thấp, GI là 25. Nhờ hàm lượng chất xơ và chất chống oxy hóa cao, mâm xôi giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu. Các hợp chất trong quả mâm xôi hỗ trợ cơ thể xử lý glucose và sử dụng insulin hiệu quả hơn. Chất chống oxy hóa như anthocyanin và quercetin trong quả này có tác dụng bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do, giảm viêm.
Táo có chỉ số đường huyết là 36, thuộc nhóm trung bình. Vị ngọt tự nhiên cùng lượng chất xơ dồi dào trong táo góp phần tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, tiêu hóa ổn định là yếu tố quan trọng trong kiểm soát lượng đường trong máu. Loại quả này còn giàu kali, vitamin C, một số vitamin nhóm B và chất chống oxy hóa góp phần giảm viêm, ngăn ngừa kháng insulin.
Lựu có chỉ số GI là 35. Chất chống oxy hóa trong lựu như punicalagin có tác dụng giảm tình trạng kháng insulin của cơ thể, hỗ trợ tăng cường khả năng vận chuyển glucose vào tế bào. Ăn lựu nguyên hạt bổ sung chất xơ, góp phần làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ carbs giữ cho lượng đường trong máu ổn định.
Bưởi có chỉ số GI thấp, vitamin C dồi dào. 1/2 quả bưởi cũng cung cấp khoảng 11 g carbs, 44 calo cùng canxi, folate và vitamin A. Ăn bưởi thường xuyên góp phần duy trì lượng đường trong máu ở mức ổn định, giảm cân và tiêu hóa tốt hơn.
Anh Chi (Theo Healthline, Medical News Today)
Ảnh: Anh Chi, Bảo Bảo, AI