6 loại hải sản nam giới nên ăn mỗi tuần

Cá hồi, tôm, sò, bào ngư, mực, hàu chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu giúp tăng cường sinh lý và sức khỏe tổng thể.

Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết ngoài thịt và rau củ quả, nam giới nên ăn thường xuyên một số loại hải sản có hàm lượng dinh dưỡng cao vì chúng tốt cho sức khỏe, giúp phòng nhiều bệnh.

Hàu

100 g hàu có 47,8 mg kẽm - khoáng chất quan trọng giúp kích thích cơ thể sản sinh testosterone, cải thiện chất lượng tinh trùng. Hàu còn chứa nhiều axit amin, vitamin E, C, acid béo omega-3... thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể, từ đó tăng cường sức khỏe. Hàu có khả năng làm tăng dopamine - chất dẫn truyền thần kinh giúp nam giới cảm thấy hưng phấn.

Hàu chứa hàm lượng kẽm cao tốt cho sinh lý nam.

Cá hồi

Cá hồi giàu omega-3, vitamin D, B12, protein chất lượng cao... góp phần cải thiện tuần hoàn máu, ổn định nội tiết, hỗ trợ chức năng sinh lý. Cá hồi còn chứa axit amin L-arginine kết hợp với chất khác chuyển đổi thành oxit nitric - hợp chất cần thiết cho chức năng cương, kéo dài thời gian quan hệ. Gia đình chế biến cá hồi thành món cháo, nướng, áp chảo...

Tôm

Tôm chứa kẽm, vitamin D, B12, canxi, L-arginine... tăng cường sản xuất testosterone, cải thiện số lượng và chất lượng tinh trùng, xây dựng cơ bắp khỏe mạnh. Selen và astaxanthin trong tôm còn giúp nam giới giảm mệt mỏi, tăng sức bền.

Sò

Sò huyết, sò lông, sò điệp, nghêu chứa nhiều protein, nhiều khoáng chất như mangan, sắt, selen, kẽm... hỗ trợ quá trình sản xuất testosterone. Testosterone đóng vai trò quan trọng để gia tăng sự ham muốn, khả năng sản xuất tinh trùng của nam giới.

Mực, bạch tuộc

Mực, bạch tuộc giàu taurine giúp cải thiện sức bền, tăng khả năng vận động và giảm căng thẳng. Thực phẩm này chứa hàm lượng protein cao, nhiều vitamin và khoáng chất như đồng, sắt, EPA, DHA, selen, vitamin B12, ít chất béo thúc đẩy sản xuất testosterone trong cơ thể nhiều hơn.

Bào ngư

Bào ngư cung cấp các chất như kẽm, sắt, canxi, selen, magie, vitamin B1, B2... kích thích cơ thể sản sinh hormone testosterone, cải thiện chất lượng tinh trùng. Theo y học cổ truyền, bào ngư có tác dụng bổ thận, tráng dương và chống suy nhược cơ thể. Thực phẩm này có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau như cháo, hấp, nướng bơ tỏi, xào với nấm...

Bác sĩ Bình lưu ý hải sản bổ dưỡng cho sức khỏe nam giới nhưng nên chọn mua loại tươi ngon, nguồn gốc rõ ràng, chế biến kỹ, ăn khoảng 2-3 lần mỗi tuần, không nên lạm dụng. Ngoài ra, cánh mày râu có thể bổ sung các tinh chất thiên nhiên như eurycoma longifolia, thông biển Pháp, hàu đại dương... để hỗ trợ cơ thể tăng cường sản sinh testosterone nội sinh và nitric oxide đúng nhu cầu.

