6 lầm tưởng phổ biến về tự kỷ

Rối loạn phổ tự kỷ là tình trạng phát triển thần kinh ảnh hưởng đến giao tiếp, tương tác xã hội. Tình trạng này thường xảy ra từ sớm, kéo dài đến suốt đời. Dưới đây là những lầm tưởng thường gặp về tự kỷ.

Trẻ tự kỷ không muốn có bạn bè hay mối quan hệ sâu sắc

Đa phần trẻ bị tự kỷ gặp khó khăn khi tương tác xã hội, giao tiếp do não bộ hoạt động khác biệt, dẫn đến khó bắt chuyện hoặc tham gia các trò chơi của bạn bè. Không ít trẻ có những mối quan hệ sâu sắc khi được thấu hiểu và chấp nhận. Tạo môi trường an toàn, tìm phương pháp giao tiếp phù hợp, kiên trì dạy kỹ năng xã hội, tham khảo ý kiến chuyên gia giúp trẻ có thể hòa nhập tốt với cộng đồng.

Trẻ tự kỷ không nói được thì không thông minh

Lời nói không phải là thước đo duy nhất của trí thông minh. Người bị tự kỷ không nói được có thể giao tiếp thông qua chữ viết, công nghệ hỗ trợ, ngôn ngữ ký hiệu hoặc các hình thức biểu đạt khác. Trí thông minh, khả năng sáng tạo của trẻ là không giới hạn.

Mắc tự kỷ không thể thành công

Tự kỷ không hạn chế thành công. Không ít bé theo đuổi sự nghiệp, các mối quan hệ, đạt được nhiều mục tiêu trong sự nghiệp.

Tất cả trẻ tự kỷ đều là thiên tài về một lĩnh vực nào đó

Không phải trẻ tự kỷ nào cũng có năng lực phi thường. Thực tế, chỉ một tỷ lệ nhỏ người bị tự kỷ có khả năng đặc biệt trong một lĩnh vực nhất định. Hầu hết họ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Trẻ tự kỷ đều có biểu hiện giống nhau

Trẻ tự kỷ có nhiều triệu chứng, khả năng khác nhau. Một số bé có những đặc điểm chung như khó khăn trong giao tiếp xã hội, xử lý tình huống, chậm nói, thu mình... Nhiều bé có thể giao tiếp trôi chảy nhưng lại gặp khó khăn trong các tương tác xã hội.

Trẻ tự kỷ không thể học tập, sống tự lập

Một lầm tưởng đáng lo ngại rằng trẻ tự kỷ không thể học tập hoặc sống tự lập. Song, thực tế nhiều trẻ có thể phát triển, học tập khi được hỗ trợ can thiệp sớm, liệu pháp điều trị phù hợp, có môi trường hòa nhập.

Phụ huynh có thể tham gia các câu lạc bộ dành cho gia đình có trẻ tự kỷ để chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức với người có hoàn cảnh tương tự.

Lê Nguyễn (Theo Hindustan Times)