6 hoạt động giúp trẻ rèn khả năng tập trung

Các hoạt động đơn giản như kể chuyện, chơi xếp hình, đi dạo giúp trẻ tăng cường trí não, tập trung tốt hơn.

Đọc truyện

Khi người lớn đọc truyện với giọng điệu và biểu cảm sinh động, niềm vui sẽ kích thích trí tưởng tượng của trẻ. Phụ huynh có thể đặt câu hỏi về các nhân vật, khuyến khích trẻ đoán diễn biến tiếp theo, từ đó giúp bé trở thành người lắng nghe tích cực. Thói quen đơn giản này góp phần tăng dần khả năng tập trung của trẻ.

Khuyến khích trẻ xây dựng câu chuyện

Một nhóm trẻ ngồi thành vòng tròn, bắt đầu câu chuyện bằng một câu. Mỗi trẻ lần lượt thêm một câu mới, lắng nghe cẩn thận để duy trì mạch truyện. Hoạt động này giúp trẻ phát triển khả năng nghe chủ động, ghi nhớ và tư duy sáng tạo.

Giải đố

Trẻ hoàn thành các câu đố hoặc tranh ghép hình đơn giản giúp rèn luyện tư duy, khả năng quan sát và suy nghĩ tích cực trước khi hành động. Cảm giác đạt được thành tựu sau khi hoàn thành sẽ tạo động lực để trẻ tiếp tục tập trung và chinh phục những nhiệm vụ tiếp theo.

Tạo nên những góc sáng tạo

Các hoạt động như tô màu, vẽ tranh, làm tranh ghép đơn giản khuyến khích trẻ tập trung trong thời gian nhất định. Hòa mình vào các màu sắc tạo cho trẻ sự say mê, có cơ hội thể hiện trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo của bản thân.

Chơi ngoài trời giúp trẻ giải trí, tăng khả năng tập trung. Ảnh tạo bởi AI

Đi dạo trong thiên nhiên

Một chuyến đi bộ ngắn trong vườn hoặc công viên có thể trở thành trò chơi quan sát thú vị. Cha mẹ khuyến khích trẻ đếm số chim nhìn thấy, chú ý hình dạng lá cây hay tìm những bông hoa có màu sắc cụ thể, từ đó rèn luyện khả năng tập trung và quan sát cho trẻ.

Khả năng tập trung của trẻ tăng lên khi trẻ cảm thấy hứng thú và có sự gắn kết cảm xúc với hoạt động đang thực hiện. Sự khuyến khích, kiên nhẫn và lời khen ngợi từ người lớn đóng vai trò quan trọng. Mỗi trẻ có tốc độ phát triển khác nhau. Cha mẹ nên tạo cho trẻ những trải nghiệm học tập nhẹ nhàng và vui vẻ.

Trò chơi đóng băng và di chuyển

Các trò chơi như "nhảy theo nhạc - đứng im khi nhạc dừng" hoặc "làm tượng" yêu cầu trẻ vận động khi có hiệu lệnh và dừng lại đúng lúc khi tín hiệu thay đổi. Qua đó, trẻ rèn luyện khả năng kiểm soát hành vi, phản xạ theo hiệu lệnh và tăng khả năng chú ý.

Bên cạnh các hoạt động, môi trường hỗ trợ tập trung cũng rất quan trọng. Nên hạn chế những yếu tố gây xao nhãng như tiếng ồn từ tivi, đảm bảo không gian chơi đủ ánh sáng, thoải mái và có các khoảng nghỉ ngắn. Người lớn nên khen ngợi nỗ lực và sự kiên trì của trẻ, không chỉ dựa vào kết quả.

Khả năng tập trung của trẻ không cố định mà tăng lên theo thời gian nhờ luyện tập, kiên trì và nhẫn nại. Tham gia các hoạt động vui chơi là cách hiệu quả để trẻ cải thiện chú ý, hỗ trợ cho quá trình học tập lâu dài.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)