6 dưỡng chất thiếu hụt khiến não lão hóa nhanh

Thiếu vitamin B12, magie, vitamin D có thể làm giảm khả năng nhận thức, tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ khi về già.

Tóc bạc và nếp nhăn dễ nhận thấy, nhưng lão hóa não bộ lại khó phát hiện. Não lão hóa dẫn đến suy giảm nhận thức, trí nhớ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống nói chung. Dưới đây là 6 chất dinh dưỡng dễ thiếu hụt dẫn đến tình trạng này.

Vitamin B12

Cơ thể thiếu vitamin B12 có liên quan đến bệnh Alzheimer, Parkinson và suy giảm nhận thức. Vitamin B12 được gọi là "chất bảo vệ trí nhớ", quan trọng cho quá trình tổng hợp DNA, duy trì nồng độ homocysteine (một axit amin có trong cơ thể) ở mức thấp. Nồng độ homocysteine cao trong máu có thể làm tổn thương thành động mạch, yếu tố nguy cơ gây ra các bệnh tim mạch, đột quỵ. Mỗi người nên bổ sung vitamin B12 bằng cách ăn trứng, cá, sữa...

Omega-3

Omega-3 giúp cải thiện trí nhớ, duy trì chức năng nhận thức ở người trưởng thành khỏe mạnh. Thiếu hụt omega-3 làm suy giảm trí nhớ, đẩy nhanh quá trình lão hóa não. Chất béo lành mạnh này cũng duy trì màng tế bào não. Cơ thể hấp thụ lượng omega-3 đầy đủ bằng cách ăn cá béo khoảng 2-3 lần một tuần. Trái cây và hạt khô như quả óc chó, hạt lanh, hạt chia là những lựa chọn hữu ích, phù hợp với người ăn chay.

Magie

Magie điều chỉnh các tín hiệu thần kinh, hỗ trợ hình thành trí nhớ. Nồng độ magiê trong huyết thanh thấp có liên quan đến suy giảm khả năng nhận thức, nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ cao. Mỗi người nên ăn rau lá xanh, hạt, ngũ cốc nguyên hạt, chocolate đen để bổ sung magie.

Vitamin D

Vitamin D hỗ trợ sự phát triển của tế bào thần kinh và giảm viêm. Nồng độ vitamin này thấp có liên quan đến nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ vì làm tăng tích tụ amyloid-beta, dẫn đến hình thành mảng bám trong tế trong não, đặc trưng của bệnh Alzheimer. Cách bổ sung vitamin D là dành 15 đến 20 phút dưới ánh nắng mặt trời mỗi ngày. Ngoài ra, ăn nấm, cá béo, trứng và sữa cũng cung cấp vitamin D cho cơ thể.

Vitamin E

Vitamin E hoạt động như chất chống oxy hóa của não, bảo vệ tế bào thần kinh khỏi tổn thương oxy hóa, làm giảm suy giảm nhận thức. Nồng độ vitamin E thấp có liên quan đến quá trình lão hóa não nhanh, nguy cơ mắc bệnh Alzheimer cao. Vitamin này thường có trong rau bina, bơ, hạt hướng dương, hạt phỉ và hạnh nhân. Tránh nấu rau quá chín sẽ làm giảm vitamin E.

Anthocyanin

Anthocyanin hoạt động như chất chống oxy hóa và giảm stress oxy hóa. Anthocyanin được tìm thấy trong các loại quả mọng, rau củ màu tím, được sử dụng để tăng cường lưu lượng máu lên não, cải thiện nhận thức. Cách để hấp thụ anthocyanin là ăn quả việt quất, mâm xôi đen, anh đào, cà tím hoặc bắp cải tím. Thêm các loại quả mọng vào sinh tố và yến mạch cũng có tác dụng tương tự.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)