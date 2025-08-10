6 dưỡng chất có lợi cho sức khỏe tinh thần

Vitamin D, vitamin B, khoáng chất như magie, kẽm có thể thúc đẩy sản xuất các chất hóa học và chất dẫn truyền thần kinh, tăng cường sức khỏe não bộ.

Bổ sung vitamin và khoáng chất không có thể hỗ trợ sức khỏe tinh thần tốt hơn. Chúng tham gia sản xuất và điều hòa các chất dẫn truyền thần kinh, bảo vệ tế bào não khỏi tổn thương, hỗ trợ chức năng nhận thức.

Vitamin D tốt cho xương và rất quan trọng cho tâm trạng. Nhiều người ít tiếp xúc ánh sáng mặt trời dẫn đến thiếu hụt vitamin D. Nồng độ vitamin D thấp có liên quan đến trầm cảm và các vấn đề sức khỏe tâm thần khác. Có thể kiểm tra nồng độ vitamin D khi khám sức khỏe định kỳ, nếu thấp nên ăn nhiều thực phẩm chứa vitamin này như hải sản, sữa chua, ngũ cốc, yến mạch hoặc dành nhiều thời gian hơn ở ngoài trời.

Vitamin B, nhất là B12 và B9 (folate) cần thiết cho sức khỏe não bộ. Chúng thúc đẩy sản xuất các chất hóa học trong não ảnh hưởng đến tâm trạng và chức năng khác của não. Nồng độ vitamin B12 thấp có thể làm tăng nguy cơ trầm cảm, giảm cảm giác mệt mỏi, chán nản. Mọi người có thể bổ sung vitamin B từ các loại thực phẩm như trứng, thịt gia cầm, rau lá xanh.

Omega-3 là axit béo trong dầu cá, cá béo, quả bơ có thể giúp kiểm soát triệu chứng trầm cảm, rối loạn tâm trạng. Nếu được chẩn đoán thiếu omega-3, người bệnh nên ăn các loại cá béo như cá hồi hoặc uống dầu cá theo hướng dẫn của bác sĩ.

Magiê được xem là khoáng chất làm dịu căng thẳng, lo lắng. Nó đóng vai trò điều hòa các chất dẫn truyền thần kinh, giúp truyền tải thông tin đến não bộ và cơ thể. Nồng độ magiê thấp có thể làm tăng nguy cơ trầm cảm. Tăng cường hấp thụ magiê thông qua thực phẩm như các loại hạt và ngũ cốc nguyên hạt.

Kẽm đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe não bộ và điều hòa tâm trạng, giảm triệu chứng trầm cảm. Các nguồn thực phẩm giàu kẽm bao gồm hàu, thịt bò và hạt bí ngô. Người lớn không nên bổ sung quá 40 mg kẽm mỗi ngày từ nguồn thực phẩm để tăng cường sức khỏe não bộ.

Anh Chi (Theo WebMD)