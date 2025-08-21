6 đồ uống tăng cường trí não nên dùng thường xuyên

Chocolate nóng

Ca cao có hàm lượng cao flavanol - chất có nguồn gốc thực vật giúp cải thiện khả năng chú ý và tập trung. Uống một cốc ca cao ấm giàu dinh dưỡng mỗi ngày góp phần ngăn ngừa suy giảm trí nhớ. Nên sử dụng chocolate đen nguyên chất, hạn chế thêm đường và chất béo vì có thể gây tăng cân, viêm nhiễm không tốt cho não.