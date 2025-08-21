6 đồ uống tăng cường trí não nên dùng thường xuyên

Cà phê
Caffeine trong cà phê giúp tỉnh táo hơn, tăng năng lượng để tập trung và cải thiện tâm trạng khi bạn cảm thấy chán nản. Caffeine có vai trò giải phóng các chất dẫn truyền thần kinh khác như dopamine, serotonin, góp phần kích thích hệ thần kinh trung ương. Uống cà phê nguyên chất thường xuyên có thể giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.
Nước chanh
Bộ não con người có khoảng 75% là nước. Khi mất nước, chức năng não dễ bị ảnh hưởng tiêu cực. Uống nước chanh mỗi ngày giúp tăng cường nước và các dưỡng chất thực vật, hỗ trợ bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương. Mùi thơm nhẹ của chanh có tác dụng cải thiện tâm trạng.
Nước ép củ dền
Củ dền giàu chất chống oxy hóa, bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do gây hại. Loại củ này chứa nitrat giúp thư giãn mạch máu, giảm huyết áp cao - các yếu tố nguy cơ dẫn đến đột quỵ, mất trí nhớ. Nước ép củ dền nguyên chất ít calo góp phần duy trì cân nặng ổn định, từ đó giảm viêm. Củ dền giàu chất dinh dưỡng, vitamin C tốt cho sức khỏe.
Chocolate nóng
Ca cao có hàm lượng cao flavanol - chất có nguồn gốc thực vật giúp cải thiện khả năng chú ý và tập trung. Uống một cốc ca cao ấm giàu dinh dưỡng mỗi ngày góp phần ngăn ngừa suy giảm trí nhớ. Nên sử dụng chocolate đen nguyên chất, hạn chế thêm đường và chất béo vì có thể gây tăng cân, viêm nhiễm không tốt cho não.
Trà nghệ
Thành phần chính của nghệ là curcumin có tác dụng bảo vệ não bộ, cải thiện trí nhớ và làm chậm sự tiến triển của bệnh Alzheimer. Curcumin còn có khả năng chống oxy hóa và chống viêm tốt, hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa và não, ổn định lượng đường trong máu.
Nước ép quả mọng
Uống một cốc sinh tố hoặc nước ép việt quất, mâm xôi hay dâu tây mỗi ngày cũng hỗ trợ tăng cường sức khỏe não. Nhóm quả mọng này giàu chất chống oxy hóa, tham gia bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Đây còn là nguồn cung cấp dồi dào các chất hóa học thực vật như anthocyanin, giúp ghi nhớ tốt hơn.
Anh Chi (Theo WebMD, Healthline)
Ảnh: AI, Anh Chi