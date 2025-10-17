6 đồ uống giàu chất chống oxy hóa tốt cho não

Chocolate nóng hay đá đều giàu chất chống oxy hóa. Chocolate được làm từ ca cao, lượng ca cao càng cao thì chất chống oxy hóa được hấp thụ càng nhiều. Uống một cốc chocolate mỗi ngày có tác dụng tăng lưu lượng máu và khả năng nhận thức, hạ huyết áp. Nên sử dụng đồ uống nguyên chất, hạn chế thêm đường và sữa.