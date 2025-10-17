6 đồ uống giàu chất chống oxy hóa tốt cho não

Trà xanh chứa các hợp chất thực vật như catechin, có tác dụng giảm lượng đường trong máu. 100 g trà xanh chứa 1,5 mmol chất chống oxy hóa như L-theanine, caffeine, EGCG hỗ trợ chống lại tổn thương tế bào, giảm stress oxy hóa, bảo vệ hệ thần kinh khỏi nguy cơ suy giảm trí nhớ.
Trà xanh chứa các hợp chất thực vật như catechin, có tác dụng giảm lượng đường trong máu. 100 g trà xanh chứa 1,5 mmol chất chống oxy hóa như L-theanine, caffeine, EGCG hỗ trợ chống lại tổn thương tế bào, giảm stress oxy hóa, bảo vệ hệ thần kinh khỏi nguy cơ suy giảm trí nhớ.
Cà phê chứa nhiều caffeine và chất chống oxy hóa có nhiều tác động tích cực đến não như tăng cường sự tỉnh táo bằng cách chặn adenosine - nguyên nhân gây buồn ngủ. Cà phê còn axit chlorogenic - hợp chất thực vật có tác dụng chống viêm và bệnh tiểu đường.
Cà phê chứa nhiều caffeine và chất chống oxy hóa có nhiều tác động tích cực đến não như tăng cường sự tỉnh táo bằng cách chặn adenosine - nguyên nhân gây buồn ngủ. Cà phê còn axit chlorogenic - hợp chất thực vật có tác dụng chống viêm và bệnh tiểu đường.
Chocolate nóng hay đá đều giàu chất chống oxy hóa. Chocolate được làm từ ca cao, lượng ca cao càng cao thì chất chống oxy hóa được hấp thụ càng nhiều. Uống một cốc chocolate mỗi ngày có tác dụng tăng lưu lượng máu và khả năng nhận thức, hạ huyết áp. Nên sử dụng đồ uống nguyên chất, hạn chế thêm đường và sữa.
Chocolate nóng hay đá đều giàu chất chống oxy hóa. Chocolate được làm từ ca cao, lượng ca cao càng cao thì chất chống oxy hóa được hấp thụ càng nhiều. Uống một cốc chocolate mỗi ngày có tác dụng tăng lưu lượng máu và khả năng nhận thức, hạ huyết áp. Nên sử dụng đồ uống nguyên chất, hạn chế thêm đường và sữa.
Nước ép nho chứa nhiều polyphenol như resveratrol có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Nước nho không giống như rượu vang đỏ nên không gây ra những tác dụng phụ tiêu cực. 90 ml nước ép nho cung cấp 1,2 mmol chất chống oxy hóa.
Nước ép nho chứa nhiều polyphenol như resveratrol có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Nước nho không giống như rượu vang đỏ nên không gây ra những tác dụng phụ tiêu cực. 90 ml nước ép nho cung cấp 1,2 mmol chất chống oxy hóa.
Nước ép lựu 100% được làm bằng cách ép toàn bộ quả lựu thành nước để giữ nhiều nhất chiết xuất polyphenol từ vỏ, lõi và hạt lựu. Loại quả này chứa nhiều chất chống oxy hóa như ellagitannin và punicalagin, hỗ trợ bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, giảm viêm, làm chậm sự phát triển của các bệnh thoái hóa thần kinh như bệnh Alzheimer, Parkinson.
Nước ép lựu 100% được làm bằng cách ép toàn bộ quả lựu thành nước để giữ nhiều nhất chiết xuất polyphenol từ vỏ, lõi và hạt lựu. Loại quả này chứa nhiều chất chống oxy hóa như ellagitannin và punicalagin, hỗ trợ bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, giảm viêm, làm chậm sự phát triển của các bệnh thoái hóa thần kinh như bệnh Alzheimer, Parkinson.
Nước cam cung cấp chất chống oxy hóa như vitamin C, carotenoid, flavonoid dồi dào. Đồ uống này cũng chứa chất chống oxy hóa mạnh hesperidin, có đặc tính chống viêm và chống ung thư, hỗ trợ tăng cường trí não. Uống nước cam nguyên chất thường xuyên góp phần tăng cường hệ miễn dịch.
Nước cam cung cấp chất chống oxy hóa như vitamin C, carotenoid, flavonoid dồi dào. Đồ uống này cũng chứa chất chống oxy hóa mạnh hesperidin, có đặc tính chống viêm và chống ung thư, hỗ trợ tăng cường trí não. Uống nước cam nguyên chất thường xuyên góp phần tăng cường hệ miễn dịch.
Anh Chi (Theo Eating Well)
Ảnh: Anh Chi, AI