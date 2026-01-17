6 dấu hiệu ung thư họng thường gặp

Ung thư họng có thể gây mảng trắng hoặc loét lâu lành, khối u ở cổ, cảm giác nghẹn, khàn tiếng và các bất thường ở lưỡi.

Ung thư họng thuộc nhóm ung thư đầu - mặt - cổ, liên quan đến nhiều yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá, nhai trầu, uống nhiều rượu bia và nhiễm virus HPV (đặc biệt là type 16). Ở giai đoạn sớm, bệnh thường có biểu hiện không điển hình, dễ nhầm với viêm họng thông thường, dẫn đến phát hiện muộn và gây khó khăn cho điều trị.

Mảng trắng

Các mảng hoặc vết loét màu trắng trong miệng có thể là tổn thương tiền ung thư, điển hình như bạch sản. Những tổn thương này không tự lành dù vệ sinh răng miệng tốt, có thể đau nhẹ hoặc không đau, nên rất dễ bị nhầm với nhiệt miệng thông thường.

Mảng đỏ ở họng

Một số ung thư họng và ung thư miệng biểu hiện dưới dạng mảng đỏ, còn gọi là hồng ban niêm mạc. Đây là tổn thương ít gặp nhưng có nguy cơ ác tính cao. Tổn thương có thể xuất hiện đơn thuần màu đỏ hoặc xen kẽ đỏ - trắng, thường gặp ở sàn lưỡi, vùng sau răng hàm và họng trên, chủ yếu ở người lớn tuổi.

Loét họng

Ung thư họng có thể biểu hiện bằng vết loét tồn tại kéo dài, bề mặt sần sùi, bờ gồ cao và không lành theo thời gian. Tổn thương thường xuất hiện ở lưỡi, amidan hoặc vòm miệng, ít gây đau nên dễ bị bỏ qua. Sinh thiết mô là phương pháp cần thiết để xác định chẩn đoán.

Cảm giác nghẹn cổ họng

Khối u hình thành ở sàn miệng, lưỡi, amidan hoặc thành họng có thể gây khó nuốt, tạo cảm giác vướng như có dị vật trong cổ họng. Triệu chứng này thường gặp ở người có tiền sử hút thuốc lá kéo dài.

Khối u ở cổ

Khối u vùng cổ là dấu hiệu thường gặp của ung thư họng, thường xuất hiện một bên, to dần, cứng và ít di động hơn hạch viêm thông thường. Bệnh có thể lan theo đường bạch huyết, gây khó nuốt, khó nói, đau tai, đau đầu hoặc cản trở một phần đường thở.

Lưỡi sưng

Nhiễm virus HPV là yếu tố nguy cơ quan trọng của ung thư họng, đặc biệt ở vùng hầu họng. Ung thư liên quan HPV có thể gây sưng lưỡi kéo dài, kèm theo đau họng, đau tai, khàn giọng, sưng hạch cổ, đau khi nuốt và sụt cân không rõ nguyên nhân.

Các dấu hiệu khác

Người bệnh có thể gặp cảm giác tê hoặc châm chích trong miệng, đau hàm, đau tai, răng lung lay, hạn chế cử động miệng hoặc lưỡi, khàn giọng kéo dài. Khi các triệu chứng này tồn tại trên 2-3 tuần, cần đi khám chuyên khoa Tai Mũi Họng để được đánh giá và loại trừ ung thư.

Anh Chi (Theo Healthline, Very Well Health)