6 dấu hiệu huyết áp thấp có thể bị bỏ qua

Nhìn mờ, đau đầu vai, cổ, chân tay lạnh là những dấu hiệu cảnh báo huyết áp thấp nhưng thường không phổ biến nên ít được chú ý.

Nhìn mờ

Nhìn mọi thứ mờ, méo hoặc nhòe nếu huyết áp tụt do lưu lượng máu đến mắt và não giảm. Tình trạng mất thị lực đột ngột cũng có thể xảy ra do huyết áp thấp nhưng ít phổ biến. Người bệnh nên đến bác sĩ chuyên khoa mắt để được khám và chẩn đoán.

Lú lẫn

Lú lẫn, gặp các vấn đề về sự chú ý hoặc trí nhớ có thể xảy ra khi huyết áp thấp do não không nhận đủ oxy, chất dinh dưỡng.

Đau đầu, vai, cổ

Chuột rút hoặc đau nhức ở vai, cổ hoặc sau đầu có thể do huyết áp đột ngột giảm khi đứng dậy, sau khi ngồi hoặc nằm. Biểu hiện này bắt nguồn từ tình trạng hạn chế lưu lượng máu đến các cơ ở cổ, vai.

Buồn nôn

Các động mạch chính (mạch máu mang máu giàu oxy) nuôi ruột có thể bị thu hẹp lại nhằm mục đích làm tăng huyết áp, có thể gây ra cảm giác buồn nôn. Lưu lượng máu đến não giảm cũng góp phần gây ra tình trạng này.

Chân tay lạnh

Tay, chân, cánh tay, chân lạnh là triệu chứng tiềm ẩn của bệnh huyết áp thấp. Bởi khi huyết áp tụt, động mạch hẹp lại để tăng lưu lượng máu đến các cơ quan quan trọng như não, tim, gan, thận. Kết quả lưu lượng máu ít đến các chi khiến chúng lạnh, da đôi khi chuyển sang màu xanh.

Đau thắt ngực

Đau ngực hoặc khó chịu ở ngực được gọi là đau thắt ngực cũng là triệu chứng ít phổ biến hơn của huyết áp thấp nếu lưu lượng máu đến cơ tim bị hạn chế. Đau thắt ngực thường xuất hiện ở dưới xương ức, được mô tả là cảm giác nặng nề, căng cứng hoặc giống như bị ép, thường giảm khi nghỉ ngơi. Ngoài vùng ngực, cơn đau thắt cũng có thể gặp ở cánh tay, họng, hàm hoặc răng.

Huyết áp thấp xảy ra khi huyết áp đo được nhỏ hơn 90/60 mmHg, có thể là tạm thời hoặc mạn tính, có khả năng hồi phục tùy thuộc vào nguyên nhân. Nguyên nhân thường do mất nước, tác dụng phụ của thuốc, mang thai, hệ thần kinh tự chủ bị rối loạn, sốc phản vệ, sốc nhiễm trùng... Người bệnh nên đến bác sĩ nếu có các triệu chứng trên. Bác sĩ khám để xác định nguyên nhân gốc rễ, ngăn ngừa biến chứng, bảo vệ sức khỏe.

Lê Nguyễn (Theo Very Well Health)