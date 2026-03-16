6 dấu hiệu cholesterol cao xuất hiện ở chân vào ban đêm

Cholesterol cao thường có có biểu hiện chân sưng phù, lạnh, giãn tĩnh mạch, tê bì, cảm giác khó chịu vào ban đêm.

Cholesterol cao có thể gây ra bệnh tim, nhiều vấn đề sức khỏe khác. Triệu chứng của bệnh thường xuất hiện ở chân vào ban đêm do tuần hoàn máu kém, oxy và chất dinh dưỡng không được cung cấp đầy đủ qua tĩnh mạch.

Sưng tấy

Trường hợp cảm thấy bàn chân sưng phù vào ban đêm có thể liên quan đến cholesterol cao. Điều này cho thấy sự lưu thông máu không tốt trong tĩnh mạch. Những người bị sưng tấy chân diễn ra thường xuyên vào ban đêm nên đi khám.

Lạnh chân trước khi ngủ

Chứng lạnh chân thường là dấu hiệu của tuần hoàn máu kém do mức cholesterol cao. Đây là tình trạng tích tụ cholesterol xấu ở trên thành động mạch, làm giảm lưu lượng máu lưu thông. Theo thời gian, dấu hiệu này cũng dẫn đến tổn thương thần kinh.

Giãn tĩnh mạch

Giãn tĩnh mạch là hiện tượng các tĩnh mạch ở chân bị xoắn lại, thường có màu đen, xanh lam, tím sẫm. Biểu hiện này thường xảy ra khi tĩnh mạch bị giãn nở do van cuối yếu, thường gây khó chịu, đau đớn và nhiều vấn đề nghiêm trọng như cục máu đông hoặc loét. Bệnh nhân bị giãn tĩnh mạch thường gặp những triệu chứng trầm trọng hơn vào ban đêm, bao gồm đau, sưng.

Ngứa ran chân vào ban đêm

Trường hợp chân ngứa ran vào ban đêm là dấu hiệu cholesterol cao, tuần hoàn máu kém qua các tĩnh mạch. Khi dòng máu bị tắc nghẽn, dây thần kinh có thể không nhận được chất dinh dưỡng hoặc oxy. Người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn, dùng thuốc phù hợp.

Da đổi màu, xuất hiện đốm đen

Nồng độ cholesterol cao cũng biểu hiện rõ ràng trên da chân, bàn chân. Hiện tượng đổi màu, đốm đen, tím xanh dễ xuất hiện do lượng oxy cung cấp cho các mô bị giảm. Mảng xơ vữa cholesterol trong động mạch làm hạn chế lưu lượng máu khiến da thiếu hụt chất dinh dưỡng thiết yếu. Theo thời gian, điều này dẫn đến những thay đổi như da khô, vết thương chậm lành. Những biểu hiện này dễ nhận thấy hơn vào ban đêm.

Hội chứng chân không yên

Hội chứng chân không yên (RLS) được đặc trưng bởi cảm giác thôi thúc không thể kiểm soát được cử động chân kèm theo cảm giác khó chịu, tê bì. Cholesterol cao làm trầm trọng thêm triệu chứng bệnh bằng cách giảm lưu lượng máu đến các chi dưới. Kiểm soát mức cholesterol, thay đổi lối sống có thể cải thiện sức khỏe người bệnh.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)