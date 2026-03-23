6 dấu hiệu cảnh báo lượng collagen suy giảm

Collagen giảm thường thấy qua các biểu hiện như da nhăn nheo, chảy xệ, tóc khô xơ, móng tay giòn và xương khớp đau cứng.

Mất độ đàn hồi của da

Một trong những triệu chứng phổ biến nhất của thiếu hụt collagen là giảm độ đàn hồi của da. Da có thể bắt đầu trông mỏng hơn hoặc chảy xệ. Các nếp nhăn nhỏ xuất hiện vì các sợi collagen duy trì độ săn chắc của da.

Đau và cứng khớp

Collagen hỗ trợ sụn trong mô đệm giữa các khớp. Khi thiếu collagen, sụn yếu đi, dẫn đến đau, cứng khớp và giảm khả năng vận động. Khớp có thể kêu lạo xạo. Thiếu collagen kéo dài còn làm xương yếu, tăng nguy cơ loãng xương.

Tóc và móng yếu

Tóc yếu hoặc mọc chậm, móng tay giòn thường là những dấu hiệu cảnh báo sớm của suy giảm collagen. Chất dinh dưỡng này cung cấp axit amin quan trọng cho quá trình sản xuất keratin, tăng cường sức khỏe cho tóc, móng.

Vết thương chậm lành

Collagen đóng vai trò quan trọng trong quá trình lành vết thương, giúp tái tạo da, mô bị tổn thương sau chấn thương. Nếu vết cắt hoặc kích ứng da mất nhiều thời gian hơn bình thường để lành có thể là do cơ thể giảm sản xuất collagen.

Khó chịu đường tiêu hóa

Collagen hỗ trợ lớp niêm mạc đường tiêu hóa thông qua mô liên kết. Khi lượng collagen giảm, sức mạnh của lớp niêm mạc ruột thường suy yếu, đôi khi góp phần gây ra đầy hơi, chướng bụng hoặc khó chịu đường tiêu hóa.

Yếu cơ

Collagen có trong mô cơ và màng bao cơ, loại mô liên kết bao bọc cơ bắp. Mặc dù không rõ ràng như các triệu chứng khác, thiếu collagen vẫn ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng phục hồi của cơ bắp, gây đau nhức hoặc cảm giác yếu ớt.

Cơ thể suy giảm collagen thường do hút thuốc, tiếp xúc nhiều tia UV, ăn nhiều đường tinh luyện, thiếu vận động hoặc thay đổi nội tiết trong thời kỳ mãn kinh. Thiếu vitamin C, kẽm và axit amin cũng ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp collagen.

Để cơ thể sản sinh collagen, mỗi người nên bổ sung thực phẩm giàu chất dinh dưỡng này như nước hầm xương, gelatin, tăng cường tiêu thụ vitamin C, bổ sung axit amin, kẽm và đồng. Chúng là những chất xúc tác trong quá trình tổng hợp collagen.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)