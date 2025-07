6 dấu hiệu bệnh tim dễ nhầm say nắng

Choáng váng, mệt mỏi, khó thở thường gặp khi say nắng, song cũng có thể là dấu hiệu rối loạn nhịp tim, suy tim, mất cân bằng huyết áp.

Khi nhiệt độ môi trường cao kết hợp độ ẩm lớn, cơ thể dễ bị say nắng khiến khả năng điều hòa thân nhiệt giảm. Dấu hiệu thường gặp gồm chóng mặt, đau đầu, mệt mỏi, buồn nôn, tim đập nhanh, da nóng đỏ.

ThS.BS Nguyễn Hoài Vũ, khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết nhiều biểu hiện ban đầu của say nắng giống với dấu hiệu cảnh báo bệnh tim mạch như tăng huyết áp, bệnh mạch vành, rối loạn nhịp... Nhiều người thường nhầm lẫn, bỏ lỡ thời gian "vàng" điều trị, làm tăng nguy cơ biến chứng.

Chóng mặt, choáng váng

Tình trạng này xảy ra khi cơ thể bị mất nước trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, nếu chóng mặt, choáng váng xuất hiện đột ngột, khi đang ngồi nghỉ hoặc kèm đánh trống ngực, vã mồ hôi lạnh... có thể là dấu hiệu rối loạn nhịp tim, hạ huyết áp thế đứng hoặc suy tim tiềm ẩn.

Mệt lả, kiệt sức

Say nắng gây kiệt sức khi cơ thể mất nhiều nước, muối qua mồ hôi. Song nếu người bệnh cảm thấy mệt mỏi kéo dài, không giảm khi nghỉ ngơi, kèm khó thở, nhịp tim nhanh bất thường có khả năng do mắc bệnh tim mạch. Một số trường hợp nhồi máu cơ tim nhẹ ở người cao tuổi cũng có biểu hiện tương tự, dễ bỏ sót.

Mệt mỏi, kiệt sức cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo nhồi máu cơ tim. Ảnh được tạo bởi AI

Khó thở

Nắng nóng khiến cơ thể phải tăng tuần hoàn máu, đổ mồ hôi nhiều để làm mát, gây khó thở nhẹ khi vận động. Song nếu khó thở xuất hiện cả khi nghỉ ngơi, đặc biệt về đêm hoặc đi kèm phù chân, mệt mỏi kéo dài, người bệnh cần khám vì đây có thể là biểu hiện của suy tim hoặc bệnh van tim.

Nhịp tim nhanh bất thường

Trong điều kiện nắng nóng, nhịp tim có thể tăng nhẹ do nhiệt độ môi trường. Tuy nhiên, nếu tim đập nhanh đột ngột, không rõ nguyên nhân, kèm choáng váng hoặc đau ngực, nguy cơ cao là cơn rung nhĩ hoặc rối loạn nhịp nguy hiểm.

Buồn nôn, đau bụng nhẹ

Bác sĩ Vũ cho biết buồn nôn, đau bụng thường bị xem nhẹ vì người bệnh cho rằng do say nắng hoặc ăn uống không hợp vệ sinh. Thực tế, một số bệnh nhân nhồi máu cơ tim, nhất người cao tuổi có thể chỉ biểu hiện buồn nôn, đau bụng vùng thượng vị (trên rốn) mà không đau ngực điển hình.

Đau tức ngực

Đây là dấu hiệu có thể gặp do kiệt sức hay sốc nhiệt khi vận động ngoài trời nắng. Cảm giác nặng ngực, bóp nghẹt, đau lan lên vai trái hoặc xuống cánh tay là triệu chứng điển hình của cơn đau thắt ngực hoặc nhồi máu cơ tim. Nếu không phát hiện và xử trí kịp thời, thiếu máu cơ tim kéo dài gây ra suy tim, thậm chí đột tử.

Bác sĩ Vũ cho hay phần lớn trường hợp say nắng nhẹ có thể nghỉ ngơi, uống nước, bổ sung điện giải là hồi phục. Song nếu tình trạng tiến triển nặng, không có biện pháp xử lý kịp thời, say nắng tiến triển thành sốc nhiệt - cấp cứu y tế nghiêm trọng với nguy cơ tổn thương não, tim, thận. Nguyên nhân do say nắng hay bệnh lý tim mạch, triệu chứng tưởng chừng như đơn giản như chóng mặt, mệt mỏi, khó thở... đều cần theo dõi sát sao.

Nếu các biểu hiện không giảm khi nghỉ ngơi, uống nước mát hoặc xuất hiện kèm đau ngực, khó thở, vã mồ hôi lạnh, tim đập nhanh..., người bệnh cần đến cơ sở y tế kiểm tra. Khám sớm giúp xác định chính xác nguyên nhân bệnh, bác sĩ có biện pháp điều trị phù hợp.

Người cao tuổi hoặc mắc bệnh nền tim mạch cần kiểm soát tốt huyết áp, đường huyết, khám sức khỏe định kỳ để tầm soát các nguy cơ. Để phòng tránh say nắng, mọi người nên hạn chế ra đường vào giờ cao điểm nắng gắt, bổ sung nước và điện giải đầy đủ, mặc quần áo thoáng mát, tránh gắng sức khi nhiệt độ cao.

Ly Nguyễn