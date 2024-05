6 cách phòng ngừa bệnh tim, đột quỵ

Kiểm soát huyết áp, lượng đường trong máu, duy trì chế độ ăn khoa học, hoạt động thể chất đều đặn có thể giúp tim khỏe, giảm nguy cơ đột tử.

Nhận biết nguy cơ

Một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim như hút thuốc, bệnh thận hoặc tiền sử gia đình mắc bệnh tim sớm. Người bị huyết áp, cholesterol và lượng đường trong máu cao... nên khám sức khỏe định kỳ, thay đổi lối sống. Nhiều tình trạng có thể ngăn ngừa hoặc kiểm soát bằng cách ăn uống lành mạch, tập thể dục thường xuyên, giảm cân và bỏ thuốc lá.

Người hút thuốc có nguy cơ đau tim cao hơn gấp đôi so với người không hút thuốc. Hút thuốc cũng là yếu tố nguy cơ lớn nhất gây tử vong đột ngột do tim. Bệnh nhân đái tháo đường có xu hướng mắc bệnh lý tim mạch ở tuổi trẻ hơn so với người bình thường. Tuy nhiên nếu quản lý tốt bệnh tiểu đường có thể giảm đáng kể nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Chế độ ăn uống lành mạnh

Tập trung vào kế hoạch ăn uống có nhiều trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, quả hạch, protein từ thực vật, protein động vật nạc và cá. Bổ sung thực phẩm giàu axit folic, vitamin B12, B6, D có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch hoặc hỗ trợ cải thiện tình trạng bệnh. Hạn chế carbohydrate tinh chế, thịt chế biến sẵn và đồ uống có đường. Đọc nhãn thông tin dinh dưỡng trên thực phẩm đóng gói để cắt giảm natri, đường bổ sung và chất béo bão hòa, đồng thời tránh chất béo chuyển hóa.

Hoạt động thể chất

Di chuyển nhiều hơn là một trong những cách tốt nhất để giữ sức khỏe, ngăn ngừa bệnh tật và làm chậm lão hóa. Người lớn nên dành ít nhất 150 phút hoạt động aerobic cường độ vừa phải hoặc 75 phút hoạt động mạnh mỗi tuần. Nếu là người chăm tập thể thao, bạn có thể tăng cường độ để đạt được nhiều lợi ích hơn.

Theo dõi cân nặng

Mỗi người nên giữ chỉ số khối cơ thể (BMI) ở mức phù hợp, giảm cân nếu thừa hoặc béo phì. Bắt đầu bằng cách ăn ít calo hơn và di chuyển nhiều hơn. Nếu bạn cần giúp đỡ, hãy nói chuyện với nhóm chăm sóc sức khỏe về kế hoạch giảm cân.

Uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ

Với người có vấn đề về huyết áp, lượng đường trong máu, cholesterol cao, bác sĩ có thể kê thuốc để kiểm soát các tình trạng này. Bác sĩ không khuyến nghị dùng aspirin để ngăn ngừa đau tim ở người chưa từng đau tim, đột quỵ hoặc các bệnh lý tim mạch khác.

Quản lý căng thẳng

Hạn chế căng thẳng thấp nhất bằng cách tập thể dục, thiền, yoga hoặc âm nhạc. Đây là những lựa chọn tốt hơn là uống rượu hoặc ăn quá nhiều để đối phó với căng thẳng. Thậm chí chỉ cần hít thở sâu và giãn cơ cũng có thể giúp tinh thần thư giãn.

Lê Nguyễn (Theo Cleveland Clinic)