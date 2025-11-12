6 cách phòng chuyển sản ruột tiến triển ung thư

Điều chỉnh lối sống, tuân theo chỉ định điều trị của bác sĩ, loại bỏ mô chuyển sản, góp phần kiểm soát chuyển sản ruột, ngăn ung thư phát triển.

Chuyển sản ruột là tình trạng các tế bào lót (niêm mạc) ở một số cơ quan, phổ biến nhất là dạ dày, bị thay đổi hình thái và cấu trúc. Chúng biến đổi gần giống như các tế bào lót của ruột non hoặc ruột già. Chuyển sản ruột có nhiều nguyên nhân, thường gặp nhất là viêm dạ dày mạn tính, nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori (HP) và trào ngược axit kéo dài...

Chuyển sản ruột không được điều trị kịp thời có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm kéo dài dẫn đến loét dạ dày - tá tràng gây đau, xuất huyết và ảnh hưởng đến tiêu hóa. Bệnh nặng hơn có thể tiến triển thành loạn sản hay nghịch sản ruột, tổn thương tiền ung thư làm tăng nguy cơ ung thư.

BS.CKI Nguyễn Hồng Ngọc, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM, cho biết hiện chưa có phương pháp phục hồi hoàn toàn niêm mạc dạ dày bị chuyển sản nhưng một số cách sau góp phần kiểm soát và giảm nguy cơ tiến triển thành ung thư.

Thay đổi lối sống

Xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa học, bổ sung thực phẩm giàu chất xơ như rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt có lợi cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa và giảm viêm. Duy trì vận động ít nhất 30 phút mỗi ngày hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện tuần hoàn máu và tiêu hóa dễ dàng hơn. Người bệnh cần bỏ hút thuốc lá và hạn chế rượu bia nhằm tránh làm niêm mạc dạ dày bị tổn thương, tăng nguy cơ chuyển sản ruột.

Bác sĩ Ngọc khám cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Điều trị bằng thuốc ức chế axit

Bác sĩ có thể kê thuốc bảo vệ niêm mạc, ức chế tiết axit hoặc kháng sinh nếu có nhiễm khuẩn HP. Thuốc có tác dụng kiểm soát triệu chứng, ngăn bệnh tiến triển nặng. Người bệnh cần dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

Điều trị trào ngược axit

Người bệnh có thể dùng thuốc giảm tiết axit, điều chỉnh chế độ ăn, tránh thực phẩm kích thích theo tư vấn của bác sĩ. Người bệnh không nằm ngay sau ăn, kê cao đầu khi ngủ giúp giảm trào ngược ban đêm. Nếu bệnh kéo dài, không đáp ứng điều trị nội khoa, bác sĩ có thể cân nhắc can thiệp ngoại khoa.

Điều trị HP

Nhiễm khuẩn HP là một trong những nguyên nhân chính gây viêm và chuyển sản ruột. Phác đồ điều trị thường gồm kháng sinh kết hợp thuốc giảm axit để bảo vệ niêm mạc dạ dày. Sau điều trị, bệnh nhân cần được theo dõi để đảm bảo vi khuẩn đã bị loại bỏ hoàn toàn nhằm ngăn tái nhiễm.

Loại bỏ các mô bị chuyển sản

Khi chuyển sản ruột tiến triển hoặc có nguy cơ cao ung thư, bác sĩ có thể can thiệp để loại bỏ mô tổn thương. Phương pháp có thể gồm nội soi cắt bỏ niêm mạc bằng dao điện hoặc laser để phá hủy tế bào chuyển sản.

Theo dõi sức khỏe định kỳ

Người bệnh nên theo dõi sức khỏe định kỳ nhằm phát hiện sớm bất thường, ngăn ngừa biến chứng. Bác sĩ có thể chỉ định nội soi dạ dày để đánh giá tổn thương niêm mạc, sinh thiết để xác định nguy cơ ung thư.

Nếu có triệu chứng khó tiêu, đầy bụng, chướng bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng thượng vị (vùng bụng trên), đau bụng âm ỉ, thiếu máu... người bệnh nên đến cơ sở y tế uy tín để bác sĩ kiểm tra, điều trị hiệu quả. Phát hiện sớm và điều trị đúng cách giúp ngăn ngừa biến chứng, bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Thảo Nhi