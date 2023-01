6 cách giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh dịp Tết

Tập thể dục đều đặn, có chế độ ăn thân thiện với đường ruột, uống nhiều nước… là những cách đơn giản cải thiện hệ tiêu hóa trong những ngày đầu năm mới.

Những bữa tiệc ngày Tết với các món chiên, đồ ngọt, đa dạng nước uống khiến nhiều người gặp các vấn đề về tiêu hóa như đầy hơi, chướng bụng, tăng cân. TS.BS Vũ Thị Thanh, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết, thanh lọc cơ thể, cải thiện chức năng tiêu hóa giúp bạn đón Tết vui vẻ, khỏe mạnh. Những cách đơn giản sau hỗ trợ cải thiện hệ tiêu hóa.

Làm sạch gan

Gan là cơ quan thải độc tự nhiên của cơ thể. Bạn có thể giúp gan loại bỏ độc tố bằng cách uống đủ nước. Cơ thể đủ nước, thể tích máu đảm bảo, gan sẽ lọc các chất độc ra khỏi cơ thể dễ dàng. Nếu thiếu nước, gan lọc các chất độc kém, cơ thể có nguy cơ bị ngộ độc, ví dụ ngộ độc rượu.

Theo Tiến sĩ Thanh, nước hòa tan chất xơ và chất béo góp phần ngăn ngừa táo bón, duy trì cân nặng phù hợp, giảm tình trạng gan nhiễm mỡ. Lượng nước cung cấp vào cơ thể sẽ khác nhau, với người lớn dưới 65 tuổi là 45 ml trên một kg mỗi ngày, người trên 65 tuổi là 35 ml trên một kg mỗi ngày, trẻ em là 50-60 ml trên một kg mỗi ngày, trừ trường hợp bệnh nhân suy thận có phù nề.

Bạn nên uống nước khi thức dậy, sau khi hoạt động thể lực và trước khi đi ngủ để cung cấp cho gan quá trình hydrate hóa tốt, duy trì tế bào khỏe mạnh, an toàn. Ngoài nước lọc, bạn có thể giữ cho cơ thể đủ lượng nước cần thiết bằng đồ uống lành mạnh, các loại trái cây, các loại nước dừa, trà thảo dược, sữa..., tránh đồ uống có cồn, caffeine.

Tập thể dục đều đặn

Tập thể dục đem lại nhiều lợi ích cho cơ thể như tinh thần sảng khoái, đào thải các gốc tự do giúp giảm viêm, tăng cường máu đến gan để thải độc nhanh và tiêu hóa thức ăn tốt hơn. Tập thể dục tăng tác dụng insulin, giảm hình thành các tế bào mỡ trong gan, giảm viêm gan. Các bài tập nhẹ nhàng như yoga, bơi lội hay các môn thể thao như tennis, cầu lông có thể giúp bạn duy trì sự khỏe mạnh đón Tết.

Tập thể dục đều đặn là cách đơn giản giúp cải thiện hệ tiêu hóa. Ảnh: Freepik

Chế độ ăn thân thiện với đường ruột

Đường ruột khỏe mạnh giúp cơ thể khỏe khoắn, tăng khả năng miễn dịch. Bạn nên bổ sung rau lá màu xanh, màu vàng tốt cho gan gồm súp lơ xanh, súp lơ trắng, cải xoăn, cải ngọt, cà rốt, bí đỏ,... chứa nhiều chất chống oxy hóa, loại bỏ các gốc tự do cho các tế bào gan khỏe mạnh, thải độc, giảm căng thẳng. Ngoài ra, chúng còn chứa chất xơ hỗ trợ bảo vệ tế bào gan, tránh viêm.

Trái cây và rau quả là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và rất nhiều chất xơ. Đây cũng là nguồn cung cấp vi chất dinh dưỡng, chất chống oxy hóa như vitamin A, C, E, selen, lycopene, lutein và zeaxanthin giúp giảm viêm và oxy hóa do các gốc tự do, độc tố dư thừa gây ra. Các loại rau còn làm tăng quá trình trao đổi chất, hỗ trợ đường ruột không bị quá tải.

Ngủ đủ giấc

Tết là khoảng thời gian nhiều người sẽ nuông chiều bản thân, ăn nhiều hơn và sinh hoạt không đúng giờ. Những ngày ăn không đúng bữa, ngủ không đủ giấc khiến cơ thể cảm thấy uể oải, mệt mỏi, làm chậm quá trình tiêu hóa thức ăn.

Những ngày trước Tết, bạn nên đảm bảo ngủ đủ giấc, có một giấc ngủ chất lượng. Giấc ngủ có vai trò quan trọng giúp cơ thể và tâm trí thoải mái, nạp năng lượng, đẩy lùi bệnh tật. Thiếu ngủ có thể dẫn đến viêm ruột và các triệu chứng tiêu hóa khác.

Giảm căng thẳng

Giữ trạng thái tinh thần thoải mái, tránh căng thẳng bởi những bận bịu công việc cuối năm. Căng thẳng có ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, có mối liên quan đến tiêu chảy, táo bón, hội chứng ruột kích thích (IBS) và viêm loét dạ dày.

Bổ sung men vi sinh

Men vi sinh (probiotic) có chức năng lên men các bã thức ăn khó tiêu thành chất béo không no cung cấp năng lượng cho cơ thể, sản xuất vitamin K, tăng sinh và biệt hóa tế bào biểu mô, cân bằng nội môi của hệ miễn dịch. Chúng có nhiều trong sữa chua, nước trái cây, đồ ăn nhẹ và thực phẩm bổ sung. Men vi sinh còn làm giảm triệu chứng tiêu chảy, hội chứng ruột kích thích, bệnh viêm ruột.

Hệ thống tiêu hóa phải làm việc thường xuyên để cung cấp năng lượng cho các tế bào trong cơ thể và loại bỏ chất thải. Các thói quen trong sinh hoạt và ăn uống hàng ngày có thể cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa một cách tích cực. Những ngày trước Tết, nếu có những triệu chứng như sốt, khó nuốt, nôn hoặc phân có máu, đau bụng, sụt cân..., bạn cần thăm khám tại các cơ sở y tế để được phát hiện đúng bệnh và điều trị kịp thời.

Lục Bảo