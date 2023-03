6 biến chứng do viêm amidan

Viêm amidan lâu ngày không điều trị có thể dẫn đến các biến chứng như sốt thấp khớp, nhiễm trùng tai, ngưng thở khi ngủ.

Viêm amidan là một trong những bệnh viêm đường hô hấp trên. Bệnh xảy ra do virus hoặc vi khuẩn. Triệu chứng phổ biến của viêm amidan là sốt cao, nghẹt mũi, ho, đau họng, ngủ ngáy. Bệnh có xu hướng tái phát viêm họng và các triệu chứng đi kèm nhiều lần trong năm. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, người bệnh có thể gặp phải nhiều biến chứng sức khỏe nghiêm trọng.

Dưới đây là một số biến chứng người bệnh viêm amidan có thể gặp.

Đau họng và nuốt đau: Amidan cấp tính không được điều trị thường gây đau họng, lâu dần người bệnh có nguy cơ mắc chứng nuốt đau. Tình trạng này có thể khiến người bệnh khó khăn trong việc ăn uống.

Chứng ngưng thở lúc ngủ: Amidan là nguyên nhân phổ biến gây ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn. Amidan to ra do nhiễm trùng và viêm ngăn cản nhịp thở bình thường trong khi ngủ. Người bệnh mắc chứng ngưng thở khi ngủ có nguy cơ cao mắc các vấn đề sức khỏe như mệt mỏi vào ban ngày, ngủ kém, huyết áp cao, thay đổi tâm trạng, trầm cảm, suy tim sung huyết, đột quỵ... Ngưng thở khi ngủ cũng ảnh hưởng đến trẻ em. Phương pháp khắc phục cho tình trạng này là cắt bỏ amidan.

Viêm amidan có thể dẫn đến chứng ngưng thở khi ngủ. Ảnh: Freepik

Nhiễm trùng tai: Nhiễm trùng tai thứ phát ở tai giữa là một trong những biến chứng khác của viêm amidan. Khi người bệnh bị viêm amidan, các tập hợp mô bạch huyết lớn gọi là mô vòm họng bị tăng kích thước. Các mô này sưng lên làm cản trở và chặn ống eustachian dẫn đến tích tụ và áp lực trong tai sau đó gây nhiễm trùng.

Áp xe quanh amidan:Viêm amidan kéo dài có thể gây áp xe quanh amidan (còn gọi là áp xe peritonsillar). Loại áp xe này ảnh hưởng ở vùng không gian phía sau amidan, gây chèn ép đường thở, đau họng kéo dài. Các triệu chứng của áp xe quanh amidan bao gồm sốt, đau họng, cứng hàm.

Sốt thấp khớp: Nếu viêm amidan xảy ra do nhiễm trùng cổ họng, nó có thể dẫn đến biến chứng sốt thấp khớp do vi khuẩn xâm nhập và hệ thống máu. Sốt thấp khớp là một chứng rối loạn viêm chủ yếu gặp ở trẻ từ 6-16 tuổi. Tình trạng này ảnh hưởng đến tim, khớp và các mô khác. Một số trường hợp sốt thấp khớp gây tổn thương vĩnh viễn đến các cơ quan ảnh hưởng. Triệu chứng của sốt thấp khớp gồm đau họng, amidan sưng đỏ, sốt, nhức đầu, đau nhức cơ xương khớp.

Biến chứng viêm cầu thận: Amidan do nhiễm trùng cổ họng cũng có thể dẫn đến viêm cầu thận sau liên cầu khuẩn. Rối loạn khiến thận hoạt động kém hiệu quả hơn. Người bệnh mắc chứng rối loạn thận thường phục hồi sau vài tuần.

Anh Chi

(Theo EveryDay Health, Very Health Well)