5 vấn đề mắt có thể gặp sau đột quỵ

Sau đột quỵ, người bệnh có thể gặp nhiều vấn đề về mắt như mất một phần tầm nhìn, mắt khó di chuyển bình thường, nhìn mờ hoặc nhìn đôi.

Đột quỵ xảy ra khi nguồn cung cấp máu đến một vùng não bị gián đoạn, khiến tế bào não thiếu oxy và chất dinh dưỡng. Tùy khu vực bị tổn thương, người bệnh có thể gặp nhiều triệu chứng khác nhau, trong đó có rối loạn thăng bằng và thị lực. Nếu đột quỵ ảnh hưởng đến vùng xử lý thông tin thị giác như thùy chẩm hoặc thân não, người bệnh có thể xuất hiện các vấn đề về nhìn.

Người sống sót sau đột quỵ có thể bị suy giảm thị lực ở các mức độ khác nhau. Một số thay đổi có thể giảm theo thời gian hoặc qua tập luyện, nhưng cũng có trường hợp kéo dài vĩnh viễn. Người bị đột quỵ cần đi khám để được đánh giá và điều trị các vấn đề về mắt, đồng thời kiểm tra những bệnh lý tiềm ẩn khác. Dưới đây là một số dạng rối loạn thị lực sau đột quỵ.

Mất một phần thị trường

Thị trường là toàn bộ không gian mà mắt bao quát được (bao gồm cả ngoại biên) khi mắt tập trung vào một điểm. Sau đột quỵ, người bệnh có thể mất một phần thị trường, thường gặp nhất là mất nửa bên (hemianopia) - chỉ nhìn thấy một bên trái hoặc phải.

Một số người xuất hiện điểm mù (scotoma), có thể ở trung tâm khiến vật thể như biến mất khi nhìn. Mất thị trường cũng xảy ra ở phần trên, dưới hoặc vùng ngoại vi, thậm chí mất một phần tư thị trường.

Rối loạn vận động mắt

Khi các dây thần kinh điều khiển cơ mắt bị tổn thương, người bệnh có thể khó kiểm soát chuyển động của mắt. Đôi khi mắt co giật liên tục theo chiều ngang, dọc hoặc xoay tròn mà không thể tự chủ. Một số cũng gặp khó khăn khi nhìn sang một phía hoặc khi dõi theo vật đang di chuyển.

Hội chứng bỏ quên thị giác

Đây là một rối loạn nhận thức nghiêm trọng, thường do tổn thương não (như đột quỵ), khiến người bệnh mất khả năng chú ý hoặc nhận thức đến một bên của trường thị giác (trái hoặc phải), dù mắt vẫn nhìn thấy bình thường. Người bệnh có thể không nhận ra hoặc không phản ứng với các vật ở một bên do não không xử lý được thông tin từ phía đó, xuất hiện riêng lẻ hoặc đi kèm mất một phần tầm nhìn, làm quá trình điều trị trở nên khó khăn và phức tạp hơn.

Rối loạn nhận thức thị giác (agnosia)

Đây là rối loạn ít gặp khiến người bệnh khó nhận ra đồ vật quen thuộc, khuôn mặt hoặc cảnh vật xung quanh, dù thị lực vẫn bình thường. Nguyên nhân là não không xử lý và liên kết được thông tin nhìn thấy với trí nhớ.

Nhìn mờ hoặc nhìn đôi

Tổn thương thần kinh có thể gây mắt nhìn mờ hoặc song thị (nhìn đôi). Tình trạng này có thể được cải thiện nhờ phục hồi chức năng song cũng có thể kéo dài.

Một số vấn đề khác như nhạy cảm ánh sáng, khó chớp mắt hoặc nhắm kín mắt dẫn đến khô rát... cũng có thể gặp sau đột quỵ. Rối loạn cảm nhận độ sâu và thăng bằng có thể xảy ra, làm tăng nguy cơ vấp ngã.

