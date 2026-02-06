Vì sao mắt nhìn mờ, xỉn màu?

Mắt nhìn mọi vật trở nên mờ, màu sắc kém tươi hơn dù môi trường đủ ánh sáng có thể do mắc bệnh mắt như viêm dây thần kinh thị giác, thoái hóa điểm vàng, nhược thị.

Giảm độ sáng thị lực là tình trạng mắt nhìn thấy mọi vật tối hơn, xỉn màu hơn bình thường, dù môi trường xung quanh vẫn đủ ánh sáng. Chẳng hạn, khi ngắm một cánh đồng hoa, người có thị lực bình thường sẽ thấy màu sắc tươi sáng, nổi bật. Ngược lại, khi thị lực giảm độ sáng, màu sắc có thể nhạt dần, kém sống động hoặc một số vùng trong tầm nhìn chuyển sang sắc xám. Dưới đây là một số nguyên nhân có thể gây giảm độ sáng thị lực.

Viêm dây thần kinh thị giác

Viêm dây thần kinh thị giác là tình trạng viêm các sợi thần kinh dẫn truyền tín hiệu từ võng mạc lên não, khiến thị lực giảm độ sáng. Mức độ suy giảm phụ thuộc vào số lượng sợi thần kinh bị tổn thương. Triệu chứng thường gặp gồm nhìn mờ (thường ở một mắt), màu sắc nhạt hoặc xỉn, đau sau nhãn cầu, đặc biệt khi cử động mắt; thị lực có thể sụt giảm nghiêm trọng hơn sau vận động mạnh hoặc tắm nước nóng.

Chẩn đoán chủ yếu dựa vào thăm khám lâm sàng và chụp cộng hưởng từ (MRI). Bệnh có thể tự hồi phục, song các trường hợp nặng cần tuân thủ nghiêm ngặt chỉ định của bác sĩ để rút ngắn thời gian hồi phục.

Nhược thị

Nhược thị (mắt lười) là tình trạng một mắt có thị lực kém hơn mắt còn lại, thường khởi phát từ giai đoạn sớm của cuộc đời. Nguyên nhân có thể do tật khúc xạ nặng, lác mắt, đục thủy tinh thể, sụp mí hoặc tổn thương giác mạc. Do não ưu tiên sử dụng mắt khỏe, mắt yếu không phát triển đầy đủ chức năng thị giác. Vì vậy, phát hiện và điều trị sớm thông qua bịt mắt lành để điều tiết mắt còn lại, nhỏ thuốc hoặc kính đặc biệt có thể giúp ích.

Thoái hóa điểm vàng

Thoái hóa điểm vàng gồm hai thể là thể khô và thể ướt. Thể khô tiến triển chậm, đặc trưng bởi sự tích tụ các drusen - những hạt lắng đọng nhỏ màu vàng gồm chất béo và protein - tại vùng điểm vàng của võng mạc. Sự tích tụ này làm giảm độ sáng thị lực, khiến người bệnh khó đọc và nhìn màu sắc kém tươi hơn. Do giai đoạn đầu thường ít hoặc không có triệu chứng rõ rệt, việc khám mắt định kỳ đóng vai trò quan trọng trong phát hiện sớm và theo dõi bệnh.

Bong võng mạc

Bong võng mạc xảy ra khi lớp mô cảm nhận ánh sáng bị tách khỏi thành nhãn cầu. Dấu hiệu cảnh báo gồm bóng tối cố định trong tầm nhìn, chớp sáng, ruồi bay hoặc mất thị lực ngoại vi đột ngột. Đây là tình trạng cấp cứu, cần điều trị sớm.

Glôcôm

Glôcôm là bệnh gây tổn thương dây thần kinh thị giác tiến triển, thường âm thầm ở giai đoạn đầu. Khi nặng, người bệnh có thể nhìn mờ như có sương, thấy quầng sáng quanh đèn hoặc mất thị lực đột ngột. Khám mắt định kỳ giúp phát hiện sớm thông qua đo nhãn áp, soi đáy mắt và kiểm tra thị trường. Điều trị nhằm làm chậm tiến triển bằng thuốc, laser hoặc phẫu thuật nhưng không phục hồi được thị lực đã mất.

Đục thủy tinh thể

Đục thủy tinh thể khiến thủy tinh thể trở nên mờ, làm giảm độ rõ và độ sáng của tầm nhìn. Người bệnh có thể nhìn nhòe, nhạy cảm với ánh sáng, khó nhìn ban đêm hoặc nhìn đôi. Chẩn đoán qua khám mắt khi giãn đồng tử. Phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo được chỉ định khi bệnh ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày.

U não

U não có thể gây suy giảm thị lực tùy vị trí khối u, kèm theo các dấu hiệu như mất thị trường, song thị hoặc phù dây thần kinh thị giác. Các triệu chứng thần kinh đi kèm gồm đau đầu, co giật, rối loạn trí nhớ hoặc thay đổi giác quan. Điều trị có thể bao gồm phẫu thuật, theo dõi, xạ trị hoặc hóa trị, tùy loại và giai đoạn khối u.

Bảo Bảo (Theo Very Well Health)