5 tư thế yoga cân bằng nội tiết và sức khỏe sinh sản

Tư thế con bướm giúp mở rộng hông và tăng lưu lượng máu đến vùng xương chậu.
Người tập ngồi trên sàn, hai chân gập lại, lòng bàn chân chạm nhau, từ từ hạ đầu gối xuống sàn. Tư thế này kéo giãn cơ đùi trong, bẹn, đồng thời thúc đẩy tuần hoàn máu đến các cơ quan sinh sản như tử cung và buồng trứng. Thực hiện thường xuyên còn làm dịu hệ thần kinh, hỗ trợ cân bằng nội tiết tố.
Tư thế con bướm giúp mở rộng hông và tăng lưu lượng máu đến vùng xương chậu.
Người tập ngồi trên sàn, hai chân gập lại, lòng bàn chân chạm nhau, từ từ hạ đầu gối xuống sàn. Tư thế này kéo giãn cơ đùi trong, bẹn, đồng thời thúc đẩy tuần hoàn máu đến các cơ quan sinh sản như tử cung và buồng trứng. Thực hiện thường xuyên còn làm dịu hệ thần kinh, hỗ trợ cân bằng nội tiết tố.
Tư thế góc gập nằm ngửa có thể giảm căng thẳng và thúc đẩy tuần hoàn máu vùng chậu.
Người tập nằm ngửa, hai lòng bàn chân chạm nhau, đầu gối mở rộng sang hai bên; nếu khó giữ tư thế, có thể kê gối dưới chân. Động tác nhẹ nhàng mở rộng hông, giúp các cơ vùng chậu thư giãn sâu. Thực hiện thường xuyên còn tăng cường lưu thông máu đến tử cung, buồng trứng.
Tư thế góc gập nằm ngửa có thể giảm căng thẳng và thúc đẩy tuần hoàn máu vùng chậu.
Người tập nằm ngửa, hai lòng bàn chân chạm nhau, đầu gối mở rộng sang hai bên; nếu khó giữ tư thế, có thể kê gối dưới chân. Động tác nhẹ nhàng mở rộng hông, giúp các cơ vùng chậu thư giãn sâu. Thực hiện thường xuyên còn tăng cường lưu thông máu đến tử cung, buồng trứng.
Tư thế gác chân lên tường cải thiện tuần hoàn máu và giảm căng thẳng.
Người tập nằm ngửa sát tường, duỗi thẳng chân lên và đặt dựa vào tường. Tư thế này thúc đẩy máu lưu thông trở lại tim và vùng chậu mà không gây áp lực lên cơ thể. Thực hiện thường xuyên còn giảm sưng phù ở chân, thư giãn hệ thần kinh, hỗ trợ cân bằng nội tiết tố một cách gián tiếp.
Tư thế gác chân lên tường cải thiện tuần hoàn máu và giảm căng thẳng.
Người tập nằm ngửa sát tường, duỗi thẳng chân lên và đặt dựa vào tường. Tư thế này thúc đẩy máu lưu thông trở lại tim và vùng chậu mà không gây áp lực lên cơ thể. Thực hiện thường xuyên còn giảm sưng phù ở chân, thư giãn hệ thần kinh, hỗ trợ cân bằng nội tiết tố một cách gián tiếp.
Tư thế cây cầu có tác dụng tăng cường sức mạnh vùng lưng dưới và kích thích tuyến giáp, đóng vai trò gián tiếp trong việc điều hòa hormone.
Người tập nằm ngửa, gập đầu gối và đặt bàn chân phẳng trên sàn, rộng bằng hông. Từ từ nâng hông hướng lên trần, ấn mạnh bàn chân và tay xuống đất. Tư thế này mở rộng lồng ngực và vùng xương chậu, thúc đẩy tuần hoàn máu đến các cơ quan sinh sản một cách gián tiếp. Thực hiện thường xuyên còn giảm căng thẳng và lo âu.
Tư thế cây cầu có tác dụng tăng cường sức mạnh vùng lưng dưới và kích thích tuyến giáp, đóng vai trò gián tiếp trong việc điều hòa hormone.
Người tập nằm ngửa, gập đầu gối và đặt bàn chân phẳng trên sàn, rộng bằng hông. Từ từ nâng hông hướng lên trần, ấn mạnh bàn chân và tay xuống đất. Tư thế này mở rộng lồng ngực và vùng xương chậu, thúc đẩy tuần hoàn máu đến các cơ quan sinh sản một cách gián tiếp. Thực hiện thường xuyên còn giảm căng thẳng và lo âu.
Tư thế em bé làm dịu tâm trí, giảm căng thẳng ở lưng dưới và hông.
Người tập quỳ trên sàn, ngồi dựa vào gót chân, duỗi thẳng hai tay về phía trước và hạ trán xuống đất. Tư thế này khuyến khích hơi thở sâu, giảm hormone gây căng thẳng và kéo giãn cơ vùng chậu, thúc đẩy tuần hoàn máu đến các cơ quan sinh sản một cách gián tiếp.
Tư thế em bé làm dịu tâm trí, giảm căng thẳng ở lưng dưới và hông.
Người tập quỳ trên sàn, ngồi dựa vào gót chân, duỗi thẳng hai tay về phía trước và hạ trán xuống đất. Tư thế này khuyến khích hơi thở sâu, giảm hormone gây căng thẳng và kéo giãn cơ vùng chậu, thúc đẩy tuần hoàn máu đến các cơ quan sinh sản một cách gián tiếp.
Lê Nguyễn (Theo Times of India)
Ảnh: AI