5 tư thế yoga cân bằng nội tiết và sức khỏe sinh sản

Tư thế cây cầu có tác dụng tăng cường sức mạnh vùng lưng dưới và kích thích tuyến giáp, đóng vai trò gián tiếp trong việc điều hòa hormone.

Người tập nằm ngửa, gập đầu gối và đặt bàn chân phẳng trên sàn, rộng bằng hông. Từ từ nâng hông hướng lên trần, ấn mạnh bàn chân và tay xuống đất. Tư thế này mở rộng lồng ngực và vùng xương chậu, thúc đẩy tuần hoàn máu đến các cơ quan sinh sản một cách gián tiếp. Thực hiện thường xuyên còn giảm căng thẳng và lo âu.