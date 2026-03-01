5 tư thế yoga buổi sáng khởi động ngày mới

Ngồi gập người về phía trước

Tư thế này uốn cong lưng khi ngồi có tác dụng kéo giãn lưng, tăng cường cột sống, làm săn chắc cơ bụng, kéo giãn hông, gân kheo, góp phần tăng lượng máu đến vùng xương chậu, buồng trứng.

Cách thực hiện: Ngồi xuống với hai chân duỗi thẳng về phía trước, sau đó cúi người về để đưa tay về gần mắt cá chân hoặc ngón chân cái, thân sát vào chân, lý tưởng nhất là chạm vào đầu gối.