5 tư thế yoga buổi sáng khởi động ngày mới

Tư thế cánh bướm
Tư thế này giúp mở rộng hông, tăng lượng máu đến vùng xương chậu, có tác dụng thư giãn sâu, làm dịu hệ thần kinh.
Cách thực hiện: Người tập ngồi xuống thảm với hai chân duỗi thẳng, hai tay đặt cạnh chân, sau đó khép hai lòng bàn chân lại với đầu gối ở tư thế ngồi, giữ lấy hai bàn chân bằng hai tay.
Tư thế cánh bướm
Tư thế này giúp mở rộng hông, tăng lượng máu đến vùng xương chậu, có tác dụng thư giãn sâu, làm dịu hệ thần kinh.
Cách thực hiện: Người tập ngồi xuống thảm với hai chân duỗi thẳng, hai tay đặt cạnh chân, sau đó khép hai lòng bàn chân lại với đầu gối ở tư thế ngồi, giữ lấy hai bàn chân bằng hai tay.
Tư thế cây lau
Tư thế uốn cong lưng khi đứng làm ấm các cơ hỗ trợ cột sống, mở rộng ngực, vai, góp phần thúc đẩy tuần hoàn máu, tiêu hóa, mang lại cảm giác thư giãn toàn thân.
Cách thực hiện: Hai tay chắp lại, người tập giơ hai tay lên, uốn cong cột sống ra sau đến mức cảm thấy thoải mái nhất, hai tay duỗi thẳng lên trên, đồng thời đẩy eo ra ngoài.
Tư thế cây lau
Tư thế uốn cong lưng khi đứng làm ấm các cơ hỗ trợ cột sống, mở rộng ngực, vai, góp phần thúc đẩy tuần hoàn máu, tiêu hóa, mang lại cảm giác thư giãn toàn thân.
Cách thực hiện: Hai tay chắp lại, người tập giơ hai tay lên, uốn cong cột sống ra sau đến mức cảm thấy thoải mái nhất, hai tay duỗi thẳng lên trên, đồng thời đẩy eo ra ngoài.
Tư thế cánh cung
Động tác này tốt cho hệ tiêu hóa, cải thiện lưu thông máu đến vùng chậu, tăng cường cơ bụng, giảm căng thẳng.
Cách thực hiện: Người tập nằm sấp, sau đó gập đầu gối, đưa bàn chân lên phía sau, đồng thời duỗi thẳng hai tay ra sau để giữ mắt cá chân hoặc bàn chân, tạo thành hình dạng cây cung.
Tư thế cánh cung
Động tác này tốt cho hệ tiêu hóa, cải thiện lưu thông máu đến vùng chậu, tăng cường cơ bụng, giảm căng thẳng.
Cách thực hiện: Người tập nằm sấp, sau đó gập đầu gối, đưa bàn chân lên phía sau, đồng thời duỗi thẳng hai tay ra sau để giữ mắt cá chân hoặc bàn chân, tạo thành hình dạng cây cung.
Ngồi gập người về phía trước
Tư thế này uốn cong lưng khi ngồi có tác dụng kéo giãn lưng, tăng cường cột sống, làm săn chắc cơ bụng, kéo giãn hông, gân kheo, góp phần tăng lượng máu đến vùng xương chậu, buồng trứng.
Cách thực hiện: Ngồi xuống với hai chân duỗi thẳng về phía trước, sau đó cúi người về để đưa tay về gần mắt cá chân hoặc ngón chân cái, thân sát vào chân, lý tưởng nhất là chạm vào đầu gối.
Ngồi gập người về phía trước
Tư thế này uốn cong lưng khi ngồi có tác dụng kéo giãn lưng, tăng cường cột sống, làm săn chắc cơ bụng, kéo giãn hông, gân kheo, góp phần tăng lượng máu đến vùng xương chậu, buồng trứng.
Cách thực hiện: Ngồi xuống với hai chân duỗi thẳng về phía trước, sau đó cúi người về để đưa tay về gần mắt cá chân hoặc ngón chân cái, thân sát vào chân, lý tưởng nhất là chạm vào đầu gối.
Hít thở nhẹ nhàng
Hít thở nhẹ rất quan trọng để kích hoạt năng lượng của các cơ quan trong cơ thể. Bằng cách hít vào chậm rãi, giữ, thở ra chậm sẽ làm giảm mức độ căng thẳng, hỗ trợ hệ thống nội tiết tố.
Hít thở nhẹ nhàng
Hít thở nhẹ rất quan trọng để kích hoạt năng lượng của các cơ quan trong cơ thể. Bằng cách hít vào chậm rãi, giữ, thở ra chậm sẽ làm giảm mức độ căng thẳng, hỗ trợ hệ thống nội tiết tố.
Lê Nguyễn (Theo Times of India)
Ảnh: AI