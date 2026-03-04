5 triệu chứng tiền mãn kinh thường gặp

Rối loạn kinh nguyệt, mất ngủ, biến đổi cảm xúc, giảm chức năng tình dục, thay đổi chuyển hóa là những triệu chứng thường gặp ở phụ nữ tiền mãn kinh.

Tiền mãn kinh thường bắt đầu từ sau tuổi 40, có thể kéo dài 5-10 năm, trước khi người phụ nữ đến giai đoạn mãn kinh. Nguyên nhân là do hệ trục não bộ - tuyến yên - buồng trứng suy giảm hoạt động, gây xáo trộn bộ ba nội tiết tố estrogen, progesterone, testosterone. Trong giai đoạn này, phụ nữ phải đối mặt hàng loạt vấn đề về thể chất, tinh thần.

Dược sĩ Đỗ Xuân Hòa, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết các triệu chứng nhận biết của thời kỳ tiền mãn kinh.

Rối loạn kinh nguyệt

Đây là dấu hiệu dễ dàng nhận thấy đầu tiên của thời kỳ tiền mãn kinh. Chu kỳ kinh thưa hoặc ngắn hơn trước. Thời gian hành kinh, lượng máu kinh thay đổi, có thể ít hoặc nhiều hơn bình thường. Một số trường hợp rong kinh hoặc xuất huyết giữa kỳ. Nguyên nhân chính là hệ trục não bộ - tuyến yên - buồng trứng suy yếu, bộ 3 nội tiết tố nữ dao động kém ổn định, thời điểm rụng trứng thay đổi khiến chu kỳ trở nên khó dự đoán.

Giảm ham muốn tình dục

Khi đến độ tuổi tiền mãn kinh, sự sụt giảm estrogen làm niêm mạc âm đạo mỏng hơn, giảm tiết dịch bôi trơn và độ đàn hồi, gây đau rát, dễ khô, chảy máu khi giao hợp... Điều này khiến ham muốn tình dục của nữ giới sụt giảm.

Rối loạn giấc ngủ

Phụ nữ tiền mãn kinh thường gặp phải tình trạng rối loạn giấc ngủ. Dược sĩ Hòa lý giải sự thay đổi về bộ ba nội tiết tố estrogen, progesterone, testosterone; cùng những cơn bốc hỏa, đổ mồ hôi đêm... làm ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của phụ nữ ở giai đoạn tiền mãn kinh. Phụ nữ tiền mãn kinh có thể khó đi vào giấc ngủ, ngủ không sâu, nửa đêm thức dậy nhiều lần... gây mệt mỏi, suy nhược, khó tập trung, giảm năng suất làm việc, giảm chất lượng cuộc sống.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tư vấn kiểm tra nội tiết cho phụ nữ 40 tuổi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Rối loạn chuyển hóa

Sự xáo trộn của hormone do hệ trục não bộ - tuyến yên - buồng trứng suy giảm hoạt động kéo theo những thay đổi bất lợi về nồng độ cholesterol trong máu, tăng LDL-c, giảm HDL-c. Tình trạng này kéo dài làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp... Phụ nữ tiền mãn kinh dễ tăng cân, tích mỡ do cơ thể có xu hướng lưu trữ nhiều chất béo, làm chậm khả năng đốt cháy chất béo của quá trình trao đổi chất. Đồng thời, khả năng hấp thu canxi ở độ tuổi mãn kinh suy giảm, khiến mật độ xương suy giảm, làm tăng nguy cơ loãng xương.

Rối loạn cảm xúc

Những dấu hiệu thường gặp phụ nữ tiền mãn kinh là dễ cáu gắt, lo âu, buồn bã, nhạy cảm quá mức... Một số trường hợp tiến triển thành rối loạn lo âu hoặc trầm cảm, nếu không được chia sẻ và giải tỏa.

Dược sĩ Hòa khuyên tiền mãn kinh là quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể. Khi dấu hiệu tiền mãn kinh gây ra nhiều khó chịu, ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý thì phụ nữ cần thăm khám để cải thiện kịp thời.

Để giảm các triệu chứng khó chịu thời kỳ tiền mãn kinh - mãn kinh, phái đẹp nên áp dụng dinh dưỡng hợp lý, vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc. Bổ sung những dưỡng chất cần thiết có khả năng tác động vào hệ trục não bộ - tuyến yên - buồng trứng để cân chỉnh bộ ba nội tiết tố trong cơ thể như tinh chất thiên nhiên Lepidium Meyenii và P.Leucotomos.

Đình Diệu