5 triệu chứng cao huyết áp ít biết

Người cao huyết áp thường đi tiểu nhiều vào ban đêm, sưng mắt cá chân, chóng mặt, xuất hiện những vấn đề về thị lực.

Huyết áp cao được gọi là "kẻ giết người thầm lặng" vì không biểu hiện triệu chứng rõ ràng cho đến khi nguy hiểm đến sức khỏe. Dưới đây là một số dấu hiệu ít ngờ do cao huyết áp.

Đi tiểu thường xuyên

Đi tiểu thường xuyên, lượng nhiều bất thường được coi là triệu chứng sớm của bệnh tiểu đường type 1,2 khi cơ thể cố gắng giải phóng glucose chưa sử dụng qua nước tiểu. Khi huyết áp cao, cơ thể thường không đào thải hết lượng muối dư thừa trong ngày, nhất là khi ăn nhiều muối. Lượng muối dư này ược thận bài tiết vào ban đêm, làm tăng tần suất đi tiểu.

Đau ngực

Đau ngực có thể xảy ra do huyết áp cao. Triệu chứng này có thể dẫn đến các tình trạng nghiêm trọng như bệnh tim, đau tim hoặc đau thắt ngực. Huyết áp cao có thể gây tổn thương các cơ quan như tim, thận, não, dẫn đến đột quỵ, đau tim hoặc suy thận.

Sưng mắt cá chân

Huyết áp cao có thể buộc tim phải làm việc nhiều hơn, khiến cơ tim dày lên. Điều này làm giảm hiệu quả bơm máu của tim, dẫn đến tích tụ dịch ở các chi dưới, gây sưng mắt cá chân. Đây là biến chứng thường gặp của tăng huyết áp lâu dài.

Chóng mặt

Người bị huyết áp cao có thể bị chóng mặt hoặc choáng váng. Khi huyết áp tăng, lưu lượng máu lên não có thể bị gián đoạn, gây mất thăng bằng. Người bệnh nên ngồi hoặc nằm xuống ở tư thế thoải mái để tránh ngã và chấn thương.

Các vấn đề về thị lực

Huyết áp cao có thể gây hại cho các mạch máu ở mắt, gây hẹp, tắc nghẽn các mạch máu võng mạc, dẫn đến những vấn đề về thị lực như nhìn đôi, đau đầu, trong trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến mất thị lực. Kiểm tra mắt có thể phát hiện sớm biến chứng, có biện pháp can thiệp kịp thời.

Để ổn định huyết áp, hãy áp dụng lối sống lành mạnh như ăn nhạt, giảm muối, hạn chế rượu bia, bỏ hút thuốc, tập thể dục đều đặn, ăn nhiều rau xanh, trái cây, tăng cường kali và magie.

Huyết áp cao nguy hiểm khi chỉ số từ 180/120 mmHg trở lên, đi kèm triệu chứng như buồn nôn, khó thở, đau đầu dữ dội, lú lẫn. Khi ở mức này, huyết áp có thể gây ra các biến chứng như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy tim, tổn thương các cơ quan khác. Trường hợp huyết áp tăng đột ngột và có các triệu chứng kể trên, cần đưa bệnh nhân đến bệnh viện để được can thiệp kịp thời.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)