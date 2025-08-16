5 trái cây tốt cho tuyến giáp nên ăn thường xuyên

Quả mọng như việt quất, nho, mâm xôi giàu chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất có thể chống lại các gốc tự do và độc tố. Giải độc cơ thể là điều cần thiết để tuyến giáp hoạt động tối ưu. Các độc tố như chất bảo quản, phụ gia trong thuốc và thực phẩm, chất ô nhiễm đều ảnh hưởng tiêu cực đến tuyến giáp.
Chuối cung cấp selen tốt cùng nhiều khoáng chất và vitamin khác. Selen trong trái cây có vai trò quan trọng trong nhiều chức năng cơ thể, bao gồm cả hệ miễn dịch và hỗ trợ hấp thụ hormone tuyến giáp, duy trì chức năng tuyến giáp tối ưu. Ngoài chuối, selen còn có nhiều trong dâu tây, kiwi.
Táo chứa hàm lượng chất xơ cao và nhiều loại vitamin như C, K. Vitamin C là dưỡng chất thiết yếu hỗ trợ sức khỏe tuyến giáp bằng cách tăng cường hấp thụ hormone tuyến giáp và tăng cường hệ miễn dịch.
Ăn một quả táo mỗi ngày sau bữa sáng hoặc trước bữa trưa có thể bảo vệ tuyến giáp khỏi tác hại của các gốc tự do. Táo cũng giàu pectin, góp phần loại bỏ độc tố, bao gồm cả thủy ngân, ra khỏi cơ thể. Thủy ngân là một trong những kim loại liên quan đến các vấn đề về tuyến giáp.
Bưởi nhiều nước và chất xơ, bổ sung trái cây giàu nước và chất xơ vào chế độ ăn uống có thể thúc đẩy sức khỏe tiêu hóa, hỗ trợ chức năng tuyến giáp tổng thể. Bưởi cũng giàu vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch và chống lại các gốc tự do, từ đó bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương.
Lê giàu nhiều vitamin và khoáng chất, ít ảnh hưởng đến chức năng tuyến giáp. Lê chứa nhiều nước và chất xơ, duy trì đủ nước góp phần bù nước, đáp ứng nhu cầu nước cần thiết mỗi ngày. Trái cây này còn cung cấp chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón, có lợi cho sức khỏe.
Anh Chi (Theo WebMD, Healthline)
Ảnh: Anh Chi, Bảo Bảo, Bùi Thủy