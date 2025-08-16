5 trái cây tốt cho tuyến giáp nên ăn thường xuyên

Táo chứa hàm lượng chất xơ cao và nhiều loại vitamin như C, K. Vitamin C là dưỡng chất thiết yếu hỗ trợ sức khỏe tuyến giáp bằng cách tăng cường hấp thụ hormone tuyến giáp và tăng cường hệ miễn dịch.

Ăn một quả táo mỗi ngày sau bữa sáng hoặc trước bữa trưa có thể bảo vệ tuyến giáp khỏi tác hại của các gốc tự do. Táo cũng giàu pectin, góp phần loại bỏ độc tố, bao gồm cả thủy ngân, ra khỏi cơ thể. Thủy ngân là một trong những kim loại liên quan đến các vấn đề về tuyến giáp.