5 trái cây ít đường cho người giảm cân

Chế độ ăn ưu tiên trái cây, rau củ có lợi cho người béo phì vì chúng cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất thiết yếu giúp no lâu, phù hợp với chế độ ăn uống cân bằng.

Trái bơ ít đường, giàu chất béo không bão hòa đơn, hỗ trợ giảm mức cholesterol, cải thiện khả năng kiểm soát lượng đường trong máu. Một trái bơ cũng cung cấp 9 g chất xơ. Người béo phì có thể sử dụng chúng trong bữa ăn hằng ngày.