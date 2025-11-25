5 trái cây ít đường cho người giảm cân

Chế độ ăn ưu tiên trái cây, rau củ có lợi cho người béo phì vì chúng cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất thiết yếu giúp no lâu, phù hợp với chế độ ăn uống cân bằng.
Trái bơ ít đường, giàu chất béo không bão hòa đơn, hỗ trợ giảm mức cholesterol, cải thiện khả năng kiểm soát lượng đường trong máu. Một trái bơ cũng cung cấp 9 g chất xơ. Người béo phì có thể sử dụng chúng trong bữa ăn hằng ngày.
Chế độ ăn ưu tiên trái cây, rau củ có lợi cho người béo phì vì chúng cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất thiết yếu giúp no lâu, phù hợp với chế độ ăn uống cân bằng.
Trái bơ ít đường, giàu chất béo không bão hòa đơn, hỗ trợ giảm mức cholesterol, cải thiện khả năng kiểm soát lượng đường trong máu. Một trái bơ cũng cung cấp 9 g chất xơ. Người béo phì có thể sử dụng chúng trong bữa ăn hằng ngày.
Bưởi có vị chua và ngọt nhẹ nhưng giàu dinh dưỡng, lượng vitamin C dồi dào. Vitamin C đóng vai trò quan trọng giúp tăng cường miễn dịch và hình thành collagen, cải thiện khả năng hấp thụ sắt từ thực vật.
Bưởi có lượng đường tương đối thấp, nửa trái cỡ trung bình chứa 8,5 g đường. Thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp như bưởi mất nhiều thời gian tiêu hóa hơn, giúp no lâu, kiểm soát thèm ăn.
Bưởi có vị chua và ngọt nhẹ nhưng giàu dinh dưỡng, lượng vitamin C dồi dào. Vitamin C đóng vai trò quan trọng giúp tăng cường miễn dịch và hình thành collagen, cải thiện khả năng hấp thụ sắt từ thực vật.
Bưởi có lượng đường tương đối thấp, nửa trái cỡ trung bình chứa 8,5 g đường. Thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp như bưởi mất nhiều thời gian tiêu hóa hơn, giúp no lâu, kiểm soát thèm ăn.
Trái cây mọng nước như dâu tây chứa khoảng 15 g đường trong một khẩu phần 125 g, có vị chua nhẹ. Dâu tây giàu chất xơ, chất chống oxy hóa polyphenol và vitamin, chỉ số đường huyết thấp, phù hợp cho người giảm cân. Ăn vài trái vào buổi sáng hoặc ăn nhẹ với sữa chua để thỏa mãn cơn thèm ngọt.
Việt quất có hàm lượng đường thấp, chỉ 4 g mỗi cốc (120 g). Chúng cũng dồi dào các hợp chất thực vật với đặc tính chống oxy hóa mạnh. Chất chống oxy hóa giúp hạn chế tác hại do các gốc tự do gây ra, giảm viêm, ngăn tích tụ mỡ. Hạn chế việt quất khô vì lượng đường cô đặc cao.
Trái cây mọng nước như dâu tây chứa khoảng 15 g đường trong một khẩu phần 125 g, có vị chua nhẹ. Dâu tây giàu chất xơ, chất chống oxy hóa polyphenol và vitamin, chỉ số đường huyết thấp, phù hợp cho người giảm cân. Ăn vài trái vào buổi sáng hoặc ăn nhẹ với sữa chua để thỏa mãn cơn thèm ngọt.
Việt quất có hàm lượng đường thấp, chỉ 4 g mỗi cốc (120 g). Chúng cũng dồi dào các hợp chất thực vật với đặc tính chống oxy hóa mạnh. Chất chống oxy hóa giúp hạn chế tác hại do các gốc tự do gây ra, giảm viêm, ngăn tích tụ mỡ. Hạn chế việt quất khô vì lượng đường cô đặc cao.
Kiwi có 7 g đường trong mỗi trái. Những loại trái cây xanh nhỏ này có chỉ số đường huyết thấp và cung cấp chất xơ dồi dào. Một trái kiwi đáp ứng 62% giá trị vitamin C hàng ngày và 2,3 g chất xơ, chỉ với 48 calo, không lo tích trữ đường.
Kiwi có 7 g đường trong mỗi trái. Những loại trái cây xanh nhỏ này có chỉ số đường huyết thấp và cung cấp chất xơ dồi dào. Một trái kiwi đáp ứng 62% giá trị vitamin C hàng ngày và 2,3 g chất xơ, chỉ với 48 calo, không lo tích trữ đường.
Dưa hấu có vị ngọt và thơm ngon song lượng đường tự nhiên tương đối thấp. Một cốc dưa hấu thái hạt lựu có 9 g đường, khoảng 45 calo. Dưa hấu chứa 92% là nước, ít carbs hỗ trợ no lâu, giảm cảm giác đói, từ đó kiểm soát lượng calo nạp vào.
Dưa hấu có vị ngọt và thơm ngon song lượng đường tự nhiên tương đối thấp. Một cốc dưa hấu thái hạt lựu có 9 g đường, khoảng 45 calo. Dưa hấu chứa 92% là nước, ít carbs hỗ trợ no lâu, giảm cảm giác đói, từ đó kiểm soát lượng calo nạp vào.
Anh Chi (Theo Health, Very Well Health)
Ảnh: Anh Chi, Bùi Thủy