5 trái cây có chỉ số đường huyết trên 55

Chỉ số đường huyết (GI) đo lường tốc độ carbohydrate từ thực phẩm đi vào máu và làm tăng lượng đường trong máu. Thực phẩm có chỉ số GI cao hơn làm tăng đột biến lượng đường trong máu nhanh hơn so với thực phẩm có chỉ số GI thấp.

Xoài chín có lượng đường tự nhiên cao (khoảng 15 g/100 g xoài), ăn khi đói hoặc ăn nhiều có thể làm tăng lượng đường trong máu đột ngột. Chỉ số đường huyết của xoài xanh thường trong khoảng 23-33, thuộc nhóm thực phẩm an toàn nhưng khi chín, trái cây này có chỉ số đường huyết cao, trên 55. Người tiểu đường nên hạn chế ăn xoài chín, sinh tố hay các món chè làm từ xoài chín để kiểm soát đường huyết tốt hơn.