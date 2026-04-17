5 trái cây có chỉ số đường huyết trên 55

Chỉ số đường huyết (GI) đo lường tốc độ carbohydrate từ thực phẩm đi vào máu và làm tăng lượng đường trong máu. Thực phẩm có chỉ số GI cao hơn làm tăng đột biến lượng đường trong máu nhanh hơn so với thực phẩm có chỉ số GI thấp.
Xoài chín có lượng đường tự nhiên cao (khoảng 15 g/100 g xoài), ăn khi đói hoặc ăn nhiều có thể làm tăng lượng đường trong máu đột ngột. Chỉ số đường huyết của xoài xanh thường trong khoảng 23-33, thuộc nhóm thực phẩm an toàn nhưng khi chín, trái cây này có chỉ số đường huyết cao, trên 55. Người tiểu đường nên hạn chế ăn xoài chín, sinh tố hay các món chè làm từ xoài chín để kiểm soát đường huyết tốt hơn.
Đu đủ chín có chỉ số đường huyết khoảng 60. 100 g đu đủ chín chứa 48 kcal, 0,6 g protein, 9,2 g carbohydrate. Thực phẩm có chỉ số GI trên 60 thường làm tăng đường huyết sau ăn, song đu đủ chứa hàm lượng nước dồi dào, nhiều chất xơ, giúp giải phóng đường từ từ vào máu, nhờ đó giảm ảnh hưởng đến đường huyết.
Bạn nên ăn đu đủ chín vừa, có độ giòn để góp phần giảm lượng đường tự nhiên. Không nên ăn sinh tố đu đủ vì làm tăng tốc độ hấp thụ đường.
Sầu riêng được xếp vào nhóm có chỉ số đường huyết cao (55-60), chứa nhiều đường và năng lượng cao (147-165 kcal/100 g), dễ làm tăng lượng đường trong máu đột biến. Sầu riêng còn có thể gây đầy bụng nếu ăn khi đói. Người tiểu đường nên hạn chế món ăn này để ổn định đường huyết, ngăn ngừa biến chứng tiểu đường.
Dứa chín có chỉ số đường huyết thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố như độ chín, quy trình chế biến và phương pháp chuẩn bị. GI của dứa tươi dao động 56-66, dứa xanh có vị chua, GI sẽ thấp hơn. Tuy nhiên, khi dứa được đóng hộp, ngâm đường làm mứt chỉ số GI có thể tăng lên khoảng 66-94 do lượng đường thêm vào trong siro.
Mít có chỉ số đường huyết (GI) dao động khoảng 55-65. Hàm lượng chất xơ của mít cao song không thể hỗ trợ duy trì đường huyết ổn định nếu bạn ăn nhiều cùng lúc. Nên ăn khoảng 75 g mít chín trong một lần ăn mỗi ngày, kết hợp với bữa chính đầy đủ chất dinh dưỡng như protein, chất xơ. Hạn chế ăn mít khi đói hoặc mít sấy vì tải lượng đường cao.
Anh Chi (Theo Eating Well, Healthline, WebMD)
Ảnh: Anh Chi, Bùi Thủy