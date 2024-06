5 thức uống hỗ trợ cải thiện viêm gan B

Sữa, nước dừa non, trà xanh hoặc đen, nước bột nghệ cung cấp vitamin và khoáng chất, chất chống oxy hóa, chống viêm, hỗ trợ cải thiện viêm gan B.

Viêm gan B là bệnh nhiễm trùng gan do virus viêm gan B (HBV) gây ra. Việt Nam hiện có khoảng 10 triệu người mắc bệnh viêm gan B, phần lớn ở dạng mạn tính. Bệnh có thể gây tổn thương gan nghiêm trọng như xơ gan, suy gan, ung thư gan. Người bệnh nên đi khám và điều trị tại cơ sở y tế có chuyên khoa.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Trung tâm Dinh dưỡng Nutrihome, cho biết chế độ dinh dưỡng khoa học, đầy đủ và cân bằng các nhóm chất dinh dưỡng thiết yếu (bột đường, đạm, béo, vitamin, khoáng chất) giúp tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện chức năng gan, nâng cao hiệu quả điều trị. Bổ sung một số thức uống giàu protein, vitamin, khoáng chất, các chất chống oxy hóa và chống viêm mạnh có thể thúc đẩy quá trình đào thải virus. Từ đó chúng hỗ trợ bảo vệ tế bào gan và phục hồi tổn thương do virus viêm gan B.

Sữa cung cấp protein chất lượng cao, có đủ các axit amin cần thiết cho cơ thể. Thức uống này giúp tăng cường kháng thể miễn dịch và thúc đẩy quá trình sửa chữa, phục hồi các tế bào gan bị tổn thương. Nguồn canxi dồi dào trong sữa điều chỉnh chức năng chuyển hóa chất đường bột, chất béo, khả năng bài tiết mật của gan, hỗ trợ bảo toàn chức năng gan. Hàm lượng vitamin D trong sữa thúc đẩy cơ thể hấp thụ canxi, ức chế sự nhân lên của virus viêm gan B.

Nước dừa non chứa nhiều dưỡng chất tốt cho gan như vitamin, khoáng chất, đạm, axit amin, peptide, các chất chuyển hóa thực vật. Chúng góp phần chống viêm, kháng khuẩn, hỗ trợ chữa lành tổn thương gan. Nước dừa non còn làm tăng nồng độ của 4 men gan quan trọng gồm HMOX1, superoxide dismutase (SOD), catalase và glutathione peroxidase (GPX). Các men gan có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm, bảo vệ mô gan khỏe mạnh chưa bị virus xâm nhập, hỗ trợ gan chống lại các tác nhân gây hại. Chúng cũng ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm quá mức do sự tăng sinh nhanh của virus viêm gan B.

Nước tinh bột nghệ giàu hoạt chất curcumin, tác dụng chống oxy hóa, ức chế sự lây nhiễm và tăng sinh của virus viêm gan B trong giai đoạn hậu xâm nhập. Tinh bột nghệ còn kích thích sản sinh cholesterol esterase - loại enzyme hỗ trợ gan kiểm soát và đào thải bớt lượng mỡ thừa, góp phần giảm gánh nặng cho gan, hạn chế nguy cơ đồng mắc bệnh gan nhiễm mỡ.

Trà xanh hoặc trà đen giàu chất chống oxy hóa có lợi cho người bệnh viêm gan B. Trong đó, polyphenol và theaflavin có khả năng ngăn chặn sự lây nhiễm và tăng sinh của virus viêm gan B, hỗ trợ phục hồi chức năng gan. Tuy nhiên, người bệnh không nên uống trà xanh hoặc đen ngay trước giờ đi ngủ hoặc uống vượt quá 710 ml mỗi ngày để tránh gây mất ngủ và tăng huyết áp. Nguyên nhân do ảnh hưởng của caffeine - chất kích thích thần kinh có trong trà xanh, trà đen.

Cà phê chứa polyphenol, caffeine, giúp giảm tích tụ mỡ trong gan, góp phần chống viêm, ngăn ngừa xơ gan. Theo bác sĩ Anh Tùng, uống cà phê mỗi ngày góp phần giảm số lượng virus tồn tại trong máu (HBV DNA) và chỉ số kháng nguyên bề mặt của siêu vi B (HBsAg). Tuy nhiên, người bệnh không nên uống quá nhiều cà phê để tránh mất ngủ, rối loạn nhịp tim và tăng huyết áp. Nếu đồng mắc các bệnh nền khác như tim mạch, tiểu đường, thiếu máu não, tiền sử đột quỵ hoặc cơ địa nhạy cảm với caffeine, người bệnh nên hỏi ý kiến bác sĩ về hàm lượng và cách thức uống phù hợp.

Bác sĩ Duy Tùng khuyến cáo người viêm gan B cần tái khám định kỳ, uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ, nên tiêm phòng viêm gan A và xét nghiệm tầm soát viêm gan C. Thường xuyên vận động, tập luyện vừa sức, duy trì cân nặng hợp lý, tránh thừa cân, béo phì. Giữ tâm trạng thoải mái, tránh lo âu hoặc căng thẳng. Hạn chế sử dụng thực phẩm chứa nhiều muối, đường, tinh bột hoặc chất béo. Không uống rượu bia và tránh xa khói thuốc lá.

Bổ sung các tinh chất thiên nhiên như S.Marianum và Wasabia góp phần kiểm soát hoạt động tế bào kupffer (đại thực bào thường trú ở gan), cải thiện tình trạng viêm, tăng khả năng giải độc, bảo vệ gan trước tác nhân gây hại. Các tinh chất này cũng hỗ trợ phục hồi chức năng gan, phòng ngừa biến chứng xơ gan, ung thư gan.

Trường Giang