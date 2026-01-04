5 thức uống buổi sáng giúp giảm cân

Nước dừa có vị ngọt tự nhiên, dễ uống, chứa nhiều chất điện giải như kali, natri, magiê. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, 100 ml nước dừa chỉ chứa 21 calo và cung cấp 171 mg kali, phù hợp với chế độ ăn kiêng ít năng lượng. Thức uống này hỗ trợ bù nước và dễ tiêu hóa, góp phần kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể.
Trà xanh giàu chất chống oxy hóa và các hợp chất hoạt tính sinh học hỗ trợ quá trình oxy hóa chất béo. Lượng caffein trong trà xanh có thể kích thích nhẹ quá trình trao đổi chất và tăng đốt cháy năng lượng. Để tránh kích ứng dạ dày, nên uống trà xanh sau bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng.
Trà thảo mộc như trà bạc hà, trà hoa cúc, trà quế hay trà gừng giúp mang lại cảm giác thư giãn, dễ chịu và hỗ trợ quá trình trao đổi chất. Trong đó, trà gừng có tác dụng giảm cảm giác thèm ăn, cải thiện tiêu hóa, còn trà quế có thể hỗ trợ điều hòa đường huyết - yếu tố quan trọng trong kiểm soát cân nặng. Trà thảo mộc còn giúp làm dịu hệ tiêu hóa, hạn chế đầy hơi vào buổi sáng sớm.
Nghệ chứa curcumin có tác dụng giảm viêm - yếu tố liên quan đến tăng cân. Uống sữa nghệ ấm vào buổi sáng góp phần cải thiện tiêu hóa, hỗ trợ sức khỏe đường ruột nói riêng và sức khỏe tổng thể nói chung, thúc đẩy quá trình giảm cân hiệu quả.
Nước chanh ấm là thức uống buổi sáng đơn giản, dễ uống và dễ thực hiện. Chanh giàu vitamin C hỗ trợ trao đổi chất và góp phần giảm nguy cơ béo phì. Uống nước chanh ấm còn giúp bù nước cho cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa và hạn chế cảm giác thèm ăn vặt không cần thiết.
Anh Chi (Theo Healthshots, WebMD)
Ảnh: Anh Chi, Bùi Thủy, AI