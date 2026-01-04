5 thức uống buổi sáng giúp giảm cân

Trà thảo mộc như trà bạc hà, trà hoa cúc, trà quế hay trà gừng giúp mang lại cảm giác thư giãn, dễ chịu và hỗ trợ quá trình trao đổi chất. Trong đó, trà gừng có tác dụng giảm cảm giác thèm ăn, cải thiện tiêu hóa, còn trà quế có thể hỗ trợ điều hòa đường huyết - yếu tố quan trọng trong kiểm soát cân nặng. Trà thảo mộc còn giúp làm dịu hệ tiêu hóa, hạn chế đầy hơi vào buổi sáng sớm.