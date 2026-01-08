5 thực phẩm giúp tăng hấp thụ vitamin D, giảm mỡ gan

Vitamin giúp gan thực hiện các nhiệm vụ quan trọng như tiêu hóa, sản xuất hormone, tổng hợp protein và lọc chất độc. Trong đó, vitamin D hỗ trợ ngăn ngừa viêm gan, gan nhiễm mỡ và các rối loạn chuyển hóa.
Cá béo giàu omega-3 không chỉ cung cấp chất béo lành mạnh cần thiết để cơ thể hấp thụ vitamin D mà còn giảm viêm. Các loại cá như cá hồi, cá thu, cá mòi và cá ngừ là nguồn omega-3 dồi dào, dễ tiêu hóa.
Sữa chua giàu chất béo, magiê, kẽm và menaquinone (vitamin K2), có thể kết hợp với vitamin D để tăng cường sức khỏe xương. Thực phẩm này bổ sung vi khuẩn có lợi cho đường ruột, tốt cho gan. Nên ăn vào bữa sáng hoặc kết hợp hạt, trái cây làm tráng miệng.
Các loại hạt cung cấp omega-3 và magiê, tăng lượng vitamin D hấp thụ cho cơ thể. Người bệnh gan nhiễm mỡ nên thường xuyên ăn hạt bí ngô, hạt chia, hạnh nhân, đậu phộng, hạt điều để hỗ trợ chuyển hóa vitamin D và tăng cường sức khỏe gan,
Quả bơ cung cấp chất béo lành mạnh và magiê, có thể cải thiện khả năng hấp thụ vitamin D, hỗ trợ chuyển hóa, giảm áp lực cho gan và tăng đốt cháy mỡ. Bạn có thể ăn quả bơ trực tiếp, thêm vào salad, bánh mì kẹp, bánh mì nướng hoặc làm sinh tố.
Dầu ô liu giàu chất béo không bão hòa đơn - loại chất béo tốt cho sức khỏe. Thêm một thìa mỗi ngày vào bữa ăn cung cấp chất béo cần thiết để tăng hấp thụ vitamin D, đồng thời cải thiện enzym gan và kiểm soát lượng chất béo.
Anh Chi (Theo Very Well Health)
Ảnh: Anh Chi, Bùi Thủy, AI