5 thực phẩm giúp tăng hấp thụ vitamin D, giảm mỡ gan

Vitamin giúp gan thực hiện các nhiệm vụ quan trọng như tiêu hóa, sản xuất hormone, tổng hợp protein và lọc chất độc. Trong đó, vitamin D hỗ trợ ngăn ngừa viêm gan, gan nhiễm mỡ và các rối loạn chuyển hóa.

Cá béo giàu omega-3 không chỉ cung cấp chất béo lành mạnh cần thiết để cơ thể hấp thụ vitamin D mà còn giảm viêm. Các loại cá như cá hồi, cá thu, cá mòi và cá ngừ là nguồn omega-3 dồi dào, dễ tiêu hóa.