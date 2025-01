5 thực phẩm giúp tăng cholesterol tốt

Trái cây và rau củ màu tím cũng tốt cho sức khỏe, góp phần tăng lượng HDL. Màu tím nổi bật của chúng là do chứa chất chống oxy hóa anthocyanin, có tác dụng chống viêm, bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại do các gốc tự do gây ra. Bổ sung thêm cà tím, bắp cải tím, việt quất trong chế độ ăn để tăng mức cholesterol tốt.