5 thực phẩm giúp phái đẹp giảm béo bụng

Cà chua chứa nhiều lycopene - chất chống oxy hóa có tác dụng chống viêm. Lycopene còn có chức năng quan trọng trong việc tăng cường trao đổi chất bằng cách chuyển hóa mỡ trắng thành mỡ nâu. Điều này giúp cơ thể chuyển hóa chất béo dự trữ hiệu quả hơn.

Cà chua cũng giàu chất xơ, kali và vitamin C, rất tốt cho sức khỏe tim mạch và tiêu hóa. Hàm lượng nước cao mang lại cảm giác no, do đó giảm lượng thực phẩm nạp vào.