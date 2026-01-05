5 thực phẩm giàu vitamin E nên ăn hàng ngày

Rau bina, kiwi, khoai lang và hạt hướng dương giàu vitamin E, góp phần giảm stress oxy hóa và hỗ trợ duy trì làn da khỏe mạnh.

Người trưởng thành cần khoảng 8-15 mg vitamin E mỗi ngày từ chế độ ăn uống. Thiếu vitamin E có thể gây rối loạn vận động, mờ mắt, giảm thị lực ban đêm, da khô, rụng tóc, móng giòn và thiếu máu. Vitamin E đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tế bào, hồng cầu và làn da. Dưới đây là những thực phẩm quen thuộc cung cấp vitamin này.

Hạt hướng dương

28 g hạt hướng dương cung cấp khoảng 7,4 mg vitamin E, cùng chất béo lành mạnh, magie và chất xơ, hỗ trợ miễn dịch, giảm viêm và tăng cường sức khỏe tim mạch. Nhờ đặc tính chống oxy hóa, thực phẩm này còn góp phần duy trì làn da khỏe mạnh. Hạt hướng dương có thể dùng kèm sữa chua, rắc salad hoặc ăn như món ăn nhẹ.

Rau chân vịt

Ngoài giàu vitamin E, rau chân vịt còn cung cấp sắt, magie, folate, giúp bảo vệ da và mắt trước tác hại của quá trình oxy hóa. Thực phẩm này cũng có tác dụng giảm viêm và cải thiện tiêu hóa nhờ hàm lượng chất xơ cao. Rau chân vịt có thể dùng trong salad, súp hoặc xay sinh tố.

Khoai lang giàu vitamin E. Ảnh: Bùi Thủy

Quả bơ

Nửa quả bơ cung cấp khoảng 2,7 mg vitamin E, cùng chất xơ, kali và các chất chống oxy hóa, tham gia trung hòa gốc tự do và giảm nguy cơ bệnh mạn tính. Chất béo lành mạnh trong bơ còn góp phần giảm cholesterol xấu và tăng độ ẩm cho da. Quả bơ có thể dùng trong salad, phết bánh mì nướng hoặc xay sinh tố.

Khoai lang

Một củ khoai lang cỡ vừa cung cấp khoảng 2,4 mg vitamin E, đồng thời giàu beta-carotene, vitamin C và chất xơ. Vitamin E phối hợp cùng các chất chống oxy hóa khác giúp làn da và chức năng miễn dịch khỏe mạnh. Hàm lượng chất xơ cao còn góp phần cải thiện tiêu hóa và điều hòa đường huyết. Khoai lang có thể luộc, nướng hoặc thêm vào các món hầm để tăng hương vị và giá trị dinh dưỡng.

Kiwi

Trung bình một quả kiwi cung cấp khoảng 1 mg vitamin E, giàu vitamin C, chất xơ và các chất chống oxy hóa. Vitamin E có thể bảo vệ tế bào trước tổn thương oxy hóa, trong khi vitamin C hỗ trợ miễn dịch và thúc đẩy sản xuất collagen. Hàm lượng chất xơ trong kiwi cũng giúp duy trì sức khỏe đường ruột tốt. Kiwi có thể dùng như món ăn nhẹ, xay sinh tố hoặc thêm vào salad.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)