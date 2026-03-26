5 thực phẩm giàu protein giúp phụ nữ giữ dáng

Trứng
Trứng hỗ trợ giảm cân nhờ lượng protein cao (khoảng 6-7 g protein trong một quả) giúp tăng cảm giác no lâu, hạn chế thèm ăn, thúc đẩy trao đổi chất. Choline và các axit amin trong trứng hỗ trợ đốt cháy chất béo, xây dựng cơ bắp. Bạn chế biến trứng luộc, ốp la với rau củ hoặc trứng bác, thích hợp ăn vào bữa sáng, cung cấp nhiều năng lượng cho cơ thể.
Thịt gà
Thịt gà giàu protein, tạo cảm giác no, không gây nặng bụng, đồng thời hỗ trợ phát triển cơ bắp trong khi giảm mỡ. Điều này quan trọng với sức khỏe tổng thể vì cơ bắp giúp duy trì sự cân bằng trao đổi chất.
Sữa chua Hy Lạp
Sữa chua Hy Lạp cung cấp protein, có tác dụng cải thiện sức khỏe đường ruột, tốt cho phụ nữ đang giảm cân gặp vấn đề tiêu hóa như đầy hơi. Ăn thực phẩm này với các loại hạt, rau củ, hoa quả vào bữa ăn nhẹ đều có lợi cho sức khỏe.
Cá
Ngoài chất béo tốt, protein trong cá giúp tạo cảm giác no lâu, từ đó hỗ trợ kiểm soát cơn thèm ăn. Hormone đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa và tích trữ mỡ. Chế độ ăn giàu protein cũng bảo vệ cơ bắp, từ đó hỗ trợ giảm mỡ hiệu quả hơn.
Lạc rang
Protein, chất xơ trong lạc có thể làm chậm quá trình tiêu hóa, tạo cảm giác no lâu hơn, từ đó giảm tổng lượng calo nạp vào cơ thể. Thực phẩm này có chất béo không bão hòa đơn và đa, hỗ trợ giảm tỷ lệ béo phì, cung cấp năng lượng ổn định. Phụ nữ đang giảm cân chỉ nên ăn khoảng một nắm nhỏ (tương đương 10-15 hạt) mỗi lần, không dùng quá nhiều vì lạc chứa hàm lượng calo cao.
Lê Nguyễn (Theo Healthline, Times of India)
Ảnh: Bùi Thủy