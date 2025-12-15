Nguyên nhân gây mờ một mắt

Nhìn mờ ở một mắt có thể do đột quỵ mắt, thoái hóa điểm vàng, bệnh glôcôm hoặc đục thủy tinh thể.

Một số nguyên nhân gây nhìn mờ một mắt không nghiêm trọng song số khác có thể cần được điều trị kịp thời để tránh các biến chứng.

Thoái hóa điểm vàng do tuổi tác

Thoái hóa điểm vàng do tuổi tác gây mất thị lực trung tâm - vùng cho phép nhìn rõ hình dạng, màu sắc và chi tiết. Bệnh xảy ra do tổn thương điểm vàng, mô nhạy cảm ánh sáng nằm ở trung tâm võng mạc. Đây là nguyên nhân thường gặp gây mất thị lực ở người từ 50 tuổi trở lên.

Các triệu chứng như nhìn mờ một bên mắt hoặc cả hai, có điểm mù trong tầm nhìn, nhìn đường thẳng trông như lượn sóng, khó nhận diện khuôn mặt. Người bị thoái hóa điểm vàng do tuổi tác thường không thể phục hồi thị lực đã mất, nhưng dùng thuốc có thể giúp bảo tồn thị lực còn lại.

Bệnh glôcôm góc đóng

Glôcôm góc đóng là tình trạng tăng nhãn áp diễn tiến nhanh, do mống mắt che góc thoát dịch, cần cấp cứu để tránh mất thị lực. Bệnh thường xảy ra ở một mắt tại một thời điểm và các triệu chứng bao gồm đau đầu, buồn nôn và nôn mửa, đau mắt dữ dội, mờ đột ngột ở một mắt. Bác sĩ nhãn khoa có thể chỉ định dùng thuốc nhỏ mắt, điều trị bằng laser, phẫu thuật hoặc kết hợp các phương pháp này để điều trị tăng nhãn áp. Can thiệp sớm là cách hiệu quả để phục hồi thị lực và ngăn ngừa bệnh tiến triển.

Đục thủy tinh thể

Đục thủy tinh thể là tình trạng thủy tinh thể bị mờ đục do tuổi tác hoặc chấn thương, gây mờ mắt, nhạt màu và nhìn quầng sáng. Bệnh có thể xuất hiện ở một hoặc cả hai mắt theo thời gian, và phẫu thuật thay thủy tinh thể giúp cải thiện thị lực.

Tiểu đường

Đường huyết tăng cao có thể làm sưng các mô trong mắt, gây mờ mắt tạm thời. Nếu không được chẩn đoán hoặc điều trị, bệnh tiểu đường có thể dẫn đến các biến chứng mắt như bệnh võng mạc tiểu đường do rò rỉ hoặc tăng sinh bất thường mạch máu võng mạc. Tình trạng này có thể gây phù hoàng điểm tiểu đường, làm võng mạc sưng, khiến hình ảnh méo mó và màu sắc nhạt nhòa. Điều trị bằng thuốc tiêm, laser hoặc phẫu thuật giúp kiểm soát bệnh và làm chậm tiến triển tổn thương mắt, dù không đảo ngược hoàn toàn tổn thương đã xảy ra.

Đột quỵ mắt

Đột quỵ mắt là nguyên nhân nghiêm trọng gây mất thị lực đột ngột ở một mắt. Tình trạng này xảy ra khi lưu lượng máu đến các mô của dây thần kinh thị giác bị gián đoạn do cục máu đông trong các động mạch của mắt. Một số triệu chứng của bệnh này như nhìn mờ, mất khả năng cảm nhận ánh sáng, mất thị lực đột ngột không kèm đau. Phương pháp điều trị khác nhau tùy thuộc vào loại đột quỵ mắt. Phát hiện sớm và điều trị kịp thời có thể giúp bảo vệ thị lực.

Bảo Bảo (Theo Verry Well Health)