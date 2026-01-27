5 thực phẩm giàu kali tốt cho tim

Khoai lang, rau bina, quả bơ và nước giàu kali hỗ trợ điều hòa huyết áp và giúp máu lưu thông tốt hơn đến tim, não.

Kali là khoáng chất thiết yếu đối với sức khỏe tim mạch, có vai trò điều hòa huyết áp thông qua việc cân bằng lượng natri trong cơ thể, hỗ trợ giãn mạch và giảm áp lực lên thành mạch. Nhờ đó, kali góp phần làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Khoáng chất này cũng tham gia điều hòa nhịp tim, hỗ trợ duy trì độ đàn hồi của động mạch và giảm nguy cơ đột quỵ.

Nhu cầu kali khuyến nghị đối với người trưởng thành khoảng 2.600-3.400 mg mỗi ngày, trong đó nữ giới cần khoảng 2.600 mg và nam giới khoảng 3.400 mg. Dưới đây là những thực phẩm giàu kali nên được bổ sung thường xuyên để hỗ trợ bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Chuối

100 g chuối có khoảng 358 mg kali, tốt cho dạ dày, điều hòa huyết áp tự nhiên. Thực phẩm này cũng giàu chất chống oxy hóa, chất xơ. Chất chống oxy hóa có tác dụng bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do (nguyên nhân gây lão hóa và bệnh mạn tính), giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm viêm, phòng ngừa bệnh tim mạch, tiểu đường, ung thư. Chúng hỗ trợ duy trì làn da khỏe mạnh, cải thiện thị lực, giảm căng thẳng oxy hóa trong cơ thể.

Rau chân vịt

Loại rau lá xanh này cung cấp kali dồi dào (100 g rau nấu chín có 558 mg kali). Rau chân vịt cũng có magie, folate - cả hai đều tốt cho mạch máu, chức năng tim mạch. Bạn có thể chế biến rau thành sinh tố, làm bánh...

Folate rất quan trọng cho sức khỏe, đặc biệt là trong việc sản xuất hồng cầu, tổng hợp DNA và phân chia tế bào. Chất dinh dưỡng này có tác dụng phòng ngừa dị tật ống thần kinh ở thai nhi, cải thiện chức năng não bộ...

Khoai lang

Khoai lang ngon miệng, thường là lựa chọn tốt cho người giảm cân. 100 g khoai lang có 337 mg kali, giàu chất xơ, vitamin A, giúp kiểm soát viêm nhiễm và lượng đường trong máu. Bạn có thể nướng, hấp hoặc nghiền khoai lang để tạo nên những món ăn ngon miệng.

Quả bơ

Quả bơ có vị béo ngậy, giàu chất béo tốt (trong 100 g quả bơ chứa khoảng 485 mg kali). Loại quả này tốt cho tim mạch vì có tác dụng giảm cholesterol xấu, tăng cholesterol tốt. Nghiền một ít bơ và phết lên bánh mì nướng nguyên hạt, thêm vào salad để có bữa ăn ngon miệng, bổ dưỡng.

Nước dừa

Mỗi cốc nước dừa có khoảng 250-600 mg kali, góp phần bù nước, mang lại cảm giác sảng khoái khi uống, cân bằng lượng natri. Đồ uống này hữu ích cho cơ thể sau khi tập thể dục hoặc vào những ngày nắng nóng. Mọi người nên ưu tiên uống nước dừa nguyên chất, không thêm đường.

